Дома в виде рафинада и «ў»: необычные проекты для Минска придумали архитекторы

Новости Беларуси. 950-летие столицы вдохновило архитекторов, скульпторов, реставраторов и дизайнеров на новые, оригинальные идеи. Свои лучшие проекты они представили на 12-м Национальном фестивале архитектуры «Минск-2017». Как будет выглядеть любимый город в ближайшее время и в будущем, корреспонденты программы «Минск и минчане» решили узнать у молодых градостроителей. Традиционно с 2005 года для них проводится международный биеннале «Леонардо», и в 7-й раз под эгидой Международного союза архитекторов.



Так, призёром в номинации «Жилые одноквартирные и малоэтажные дома» стал Евгений Дайнеко. Дома по его проекту смогут предоставить жильцам отличную возможность отдыха от городской суеты. Лаконичный объём, большие площади остекления и монохромное цветовое решение. Интерьер меняет оттенки в разное время суток и поры года.

Автора проекта вдохновила белорусская деревянная архитектура. Новинка, определенно, придется минчанам по душе.

Евгений Дайнеко, архитектор:

Это – классический деревянный фасад, который со временем выцветает и получается природный цвет дерева – серый. Аскетичный внешний облик может напоминать старые деревянные постройки, которые сейчас очень интересны, они перекликаются с современной архитектурой. Для меня Минск – очень интересный город, он очень молодой, который быстро развивается. Он из маленького города превратился в очень большой по европейским меркам.

Старинные костёлы и церкви Минска для Евгения Дайнеко – жемчужины архитектуры, наравне с мировыми памятниками. Родные места он с радостью готов показать туристам.



Экскурсия по площади Свободы, былой Соборной, где собраны шедевры архитекторов – любимое место для участника фестиваля, а Ратуша с культурными спектаклями – сердце города.

В планах у молодого архитектора новая столичная достопримечательность.

Евгений Дайнеко:

Я бы хотел, чтобы власти города пригласили в Минск мировую звезду архитектуры, чтобы она оставила след именно в Минске. Почему мы смотрим на Баку, Варшаву, Вильнюс – появляются здания, которые проектируют «звёзды» мирового уровня архитектуры. У нас пока, к сожалению, нет ни одного такого здания.



Свои архитектурные фантазии воплотил и творческий дуэт Катерины Ковалевой и Кирилла Скорынина. Молодые таланты представили сразу две серии многоэтажных жилых домов. Так, урбан-вилла в Ратомке с балконами и остеклёнными лоджиями, наподобие испанских террас, подарит минчанам уют современного загородного дома.

Благоустройство во дворах без машин спроектировано с двухуровневыми беседками для барбекю. А около канала будут лежаки, чтобы ощутить все прелести загородной жизни. Архитекторам удалось создать позитивную среду для общения, чтобы соседи жили дружной семьей. 5-этажные дома участники фестиваля считают самым комфортным видом загородного жилья.



В районе «Новая Боровая» молодым архитекторам удалось создать оригинальный архитектурный объект, на который их вдохновил рафинад. Дома имеют подземный паркинг и пентхаусы.

Архитекторы уверены, что сделать хорошо можно и с небольшим бюджетом.

Екатерина Ковалева, архитектор:

В самом центре квартала должны быть самые «сладенькие» дома. Эти рафинады соединены между собой лестничными клетками. Так возникло четыре дома на платформе с паркингом внизу. Там есть террасы, балконы.



Кирилл Скрынин, архитектор:

Таким образом, мы получаем сверху хорошую пешеходную улицу, аллею. Получаем комфортную жилую среду. Так, в каждом жилом доме мы разрабатываем интерьер подъезда и стараемся делать его максимально светлым и приветливым. Чтобы рука написать что-то на стене или повредить не поднималась. Потому что твой дом начинается с улицы, с подъезда, а потом только твоя квартира.

Есть у ребят задумка, которая, возможно, будет удивлять и спустя столетия.

Кирилл Скрынин, архитектор:

Гигантский открытый бассейн, который работал бы и зимой. Не хватает музея транспорта, и мы делаем большие ставки на улицу Октябрьская. У неё уже происходит джентрификация (возрождение центрального района города, улучшение в нем качества окружающей среды – ред.). Когда промышленные корпуса заселяются хипстерами. Это будет очень классное место!

Живописный канал Слепянской водной системы вдохновил коллектив архитекторов Дмитрия Крыжевича, Алексея Тихончука и Вячеслава Лапато создать жилой комплекс «Аквамарин» на улице Филимонова. Когда они посмотрели на ландшафт сверху, то увидели силуэт, похожий на «ў» и подчеркнули это в зоне отдыха. Архитектор Дмитрий Соколов изначально предложил архитектуру санаторного типа на берегу реки в окружении леса.



Какие современные здания в Минске ещё удивят туристов, чего не хватает в столице?

Дмитрий Крыжевич, архитектор:

На проспекте Машерова – офис калийной компании – очень интересный объект. Гостиница «Ренессанс» на проспекте Дзержинского. Из последнего – «Галерея-Минск» – очень достойный объект. В Минске за последнее время появилось много торгово-развлекательных центров, которые удовлетворяют все потребности населения. Мне кажется, не хватает визитных карточек на основных въездах в Минск, нет силуэтных объектов, которые бы запоминались.

Первое впечатление, которое получают туристы при въезде, самое запоминающееся.

Архитектор должен руководствоваться, как и врач, правилом «не навреди». Стараемся недостатки ликвидировать, а достоинства сохранять и подчеркивать, потому что это история.