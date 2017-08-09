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Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»

09 августа 2017 08:11
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Новости Беларуси. Белорусские кинологи стали вторыми в финале «Арми-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подмосковном Дмитрове завершился очередной этап международного конкурса «Верный друг».

Соревновались команды из Беларуси, Египта, Казахстана, России и Узбекистана. Военнослужащие со своими питомцами преодолевали полосу препятствий. Ее общая протяженность – около двух километров. Наша команда показала лучшее время среди соперников, что позволило подняться на вторую строчку рейтинга.

Доказали, что мы номер один: белорусские кинологи показали лучшее время в финале «Арми-2017»-1

Андрей Бордуков, начальник кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Здесь, в Московской области, большая влажность. Трасса высыпана опилками. Вчера прошел сильный дождь, а сегодня, когда появилось солнце, происходит большое испарение. И собакам, и участникам очень тяжело бежать.

Но, тем не менее, мы с этим справились и доказали, что мы номер один.

«Армейские игры» в 2017 году проводятся на 22 полигонах Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Бордуков

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