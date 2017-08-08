Как будет работать система штрафов за движение по полосе для общественного транспорта

Новости Беларуси. За попытку выйти за белую полосу для общественного транспорта на проспекте Независимости водители рискуют поплатиться рублем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для эксперимента выбран участок от Энгельса до Янки Купалы.

Нарушения фиксируются автоматически. Те, кто для движения на личном авто выбрал выделенную полосу для общественного транспорта, получат почтовое сообщение с суммой штрафа в 115 рублей. Если водитель попался повторно – больше 400 рублей. Еще на 12 полосах для общественного транспорта в городе система начнет работать позже, после теста.