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«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться

04 июля 2020 13:57
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Новости Беларуси. На площадке возле Дворца спорта в Минске по-прежнему празднично и вкусно. Выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусi» продолжает радовать и сегодня, 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-1

Продукция от производителей из разных уголков нашей страны представлена на любой вкус. Здесь можно не только полакомиться блюдами национальной кухни, но и обновить гардероб, а также приобрести сувениры родным и близким. Некоторые товары – с 20%-ной скидкой.

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-4

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-6

Скучать не приходится ни продавцам, ни посетителям. Хорошее настроение и приятную атмосферу каждому здесь гарантируют творческие коллективы.

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-9

Дочка очень хотела посмотреть активности, которые здесь предлагают. Мы уже не первый год, знаем, что это всегда интересно.

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-12

Прекрасная атмосфера здесь, многолюдно.

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-15

Гуляем, настроение хорошее. Все супер, все нравится!

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-18

«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться-20

Масса интерактивных площадок есть и для детей. Работают фотозоны. Кто сегодня не сможет попасть на ярмарку, можно прийти сюда и завтра, 5 июля.

# Народные гуляния # общество # Фотофакт

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