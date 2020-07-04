«Дочка очень хотела посмотреть». Что происходит на ярмарке около Дворца спорта и чем там можно заняться

Новости Беларуси. На площадке возле Дворца спорта в Минске по-прежнему празднично и вкусно. Выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусi» продолжает радовать и сегодня, 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция от производителей из разных уголков нашей страны представлена на любой вкус. Здесь можно не только полакомиться блюдами национальной кухни, но и обновить гардероб, а также приобрести сувениры родным и близким. Некоторые товары – с 20%-ной скидкой.

Скучать не приходится ни продавцам, ни посетителям. Хорошее настроение и приятную атмосферу каждому здесь гарантируют творческие коллективы.

Дочка очень хотела посмотреть активности, которые здесь предлагают. Мы уже не первый год, знаем, что это всегда интересно.

Прекрасная атмосфера здесь, многолюдно.

Гуляем, настроение хорошее. Все супер, все нравится!