Ходят в магазин со вторыми половинками. Как мужчины выбирают одежду?

Наталья Синяева, заместитель директора предприятия по производству одежды:

Сам мужчина, без второй половины своей, очень редко заглядывает в магазин. Наверное, это 5 % от всех покупателей, которые могут прийти в магазин, сами себе выбрать, им не нужна помощь продавца-консультанта. Они видят себя в тех или иных образах. Все остальные мужчины приходят в магазин вместе со своей парой. И уже пара предлагает, где-то порой навязывает. Очень интересно наблюдать на самом деле. Заставляет его одеться, что-то купить. Для мужчины комфорт наиболее важен, чем какие-то модные тенденции. Поэтому в этом плане мы должны совместить и моду, и удобства.