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Ходят в магазин со вторыми половинками. Как мужчины выбирают одежду?

30 мая 2024 16:44
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Белорусская одежда – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Ходят в магазин со вторыми половинками. Как мужчины выбирают одежду?-1

Белорусский трикотаж будет обнимать русское тело. Это Беларусь, ребята!

Яркая метафора от Дмитрия Губерниева как нельзя лучше отражает мужское отношение к одежде. Одеть представителей сильного пола по последнему писку моды непросто, а вот в удобстве мужчины – настоящие эксперты.

Ходят в магазин со вторыми половинками. Как мужчины выбирают одежду?-4

Наталья Синяева, заместитель директора предприятия по производству одежды:
Сам мужчина, без второй половины своей, очень редко заглядывает в магазин. Наверное, это 5 % от всех покупателей, которые могут прийти в магазин, сами себе выбрать, им не нужна помощь продавца-консультанта. Они видят себя в тех или иных образах. Все остальные мужчины приходят в магазин вместе со своей парой. И уже пара предлагает, где-то порой навязывает. Очень интересно наблюдать на самом деле. Заставляет его одеться, что-то купить. Для мужчины комфорт наиболее важен, чем какие-то модные тенденции. Поэтому в этом плане мы должны совместить и моду, и удобства.

Ходят в магазин со вторыми половинками. Как мужчины выбирают одежду?-7

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# Одежда # общество # Дмитрий Губерниев

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