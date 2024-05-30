Ходят в магазин со вторыми половинками. Как мужчины выбирают одежду?

Белорусская одежда – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Белорусская одежда – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Белорусский трикотаж будет обнимать русское тело. Это Беларусь, ребята!
Яркая метафора от Дмитрия Губерниева как нельзя лучше отражает мужское отношение к одежде. Одеть представителей сильного пола по последнему писку моды непросто, а вот в удобстве мужчины – настоящие эксперты.
Наталья Синяева, заместитель директора предприятия по производству одежды:
Сам мужчина, без второй половины своей, очень редко заглядывает в магазин. Наверное, это 5 % от всех покупателей, которые могут прийти в магазин, сами себе выбрать, им не нужна помощь продавца-консультанта. Они видят себя в тех или иных образах. Все остальные мужчины приходят в магазин вместе со своей парой. И уже пара предлагает, где-то порой навязывает. Очень интересно наблюдать на самом деле. Заставляет его одеться, что-то купить. Для мужчины комфорт наиболее важен, чем какие-то модные тенденции. Поэтому в этом плане мы должны совместить и моду, и удобства.