Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Новости Беларуси. Барабанное шоу музыкантов, ритмичный бит-бокс и ударное соло автомобиля. Необычный pop-up-концерт прошел 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Барабанное шоу музыкантов, ритмичный бит-бокс и ударное соло автомобиля. Необычный pop-up-концерт прошел 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звезды белорусской эстрады, шоумены и ведущие объединились в барабанную группу. На 15 ударных установках для зрителей музыканты исполнили мировые хиты, а вышедшим на сцену артистам подпевало около сотни зрителей.
Анна Бонд, телеведущая:
Мне понравилась идея. Я думаю, что такой флешмоб драйвовый в Беларуси – 15 барабанных установок – впервые. Меня зацепил этот креатив.
Michael Soul, певец:
Это очень классный опыт, потому что я, будучи музыкантом, никогда не играл на барабанах.
Я считаю, что очень полезно и нужно обязательно организовывать такого формата мероприятия, чтобы объединять такое количество людей, приучать их к хорошей музыке.
Особое внимание любителей ударных инструментов приковал уникальный номер с участием автомобиля Volkswagen Polo Drive. Специально для концерта робототехники создали необычный механизм, который позволяет при нажатии на педаль машины отстукивать музыкальный ритм на барабане.
Посетители мероприятия:
Это потрясающего формата концерт. Очень их не хватает на наших улицах. Барабаны, музыка… Несмотря на то, что дождь, очень много людей.
Я приехала специально из Гомеля, увидев в интернете, в социальных сетях объявление об этом концерте. Здорово! Очень драйвово, заряжает классно! Мне очень нравится!
Потрясающий концерт, мы зарядились. Потанцевали, попрыгали, и нам не холодно, весело.
Музыкальное представление организовала компания Volkswagen. Отметим, в Беларуси шоу в таком формате еще не проводили, а вот за рубежом формат подобных городских рор-uр-концертов уже давно приобрел популярность. Аналогичные шоу в Нью-Йорке, Берлине и Дублине устраивали всемирно известные музыканты, например, Пол Маккартни, Канье Уэст и группа U2.