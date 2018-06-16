Добавим драйва городу! Барабанное шоу, бит-бокс и ударное соло автомобиля: pop-up-концерт состоялся в Минске

Новости Беларуси. Барабанное шоу музыкантов, ритмичный бит-бокс и ударное соло автомобиля. Необычный pop-up-концерт прошел 15 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звезды белорусской эстрады, шоумены и ведущие объединились в барабанную группу. На 15 ударных установках для зрителей музыканты исполнили мировые хиты, а вышедшим на сцену артистам подпевало около сотни зрителей.

Анна Бонд, телеведущая: Мне понравилась идея. Я думаю, что такой флешмоб драйвовый в Беларуси – 15 барабанных установок – впервые. Меня зацепил этот креатив.

Michael Soul, певец:

Это очень классный опыт, потому что я, будучи музыкантом, никогда не играл на барабанах.

Я считаю, что очень полезно и нужно обязательно организовывать такого формата мероприятия, чтобы объединять такое количество людей, приучать их к хорошей музыке.

Особое внимание любителей ударных инструментов приковал уникальный номер с участием автомобиля Volkswagen Polo Drive. Специально для концерта робототехники создали необычный механизм, который позволяет при нажатии на педаль машины отстукивать музыкальный ритм на барабане.

Посетители мероприятия: