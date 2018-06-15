Фионна Гибб рассказала, что интересного будет на Дне Великобритании в Минске

Новости Беларуси. Англо-тест, марш в килтах и музыкальные хиты – 15 июня в Верхнем городе развернется большой британский фестиваль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт празднику дадут волынщики. В шотландских костюмах и с национальной музыкой они промаршируют от улицы Карла Маркса до площади Свободы. Для минчан и гостей столицы организуют 8 тематических площадок – еда, музыка, культура, мода спорт, бизнес и образование. Отдельный уголок будет для детей.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Беларусь:

Я надеюсь, что фестиваль позволит гостям лучше познакомиться со всем, что есть в Великобритании. Люди получат удовольствие и от тестирования знаний английского языка, и от британской музыки. Также надеюсь, что этот фестиваль будет взаимодействовать позитивному восприятию и углублению взаимодействия между Великобританией и Беларусью.