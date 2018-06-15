Пришкольный лагерь для детей народа рома в Гомельском районе. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Необычный пришкольный лагерь открылся в Гомельском районе. Его участники самые поющие и танцующие – дети народа рома, как в международной практике принято называть цыган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это национальное сообщество на протяжении столетий живет плечом к плечу с белорусами, но неизменно сохраняет свой неповторимый колорит. Веселые каникулы в материале Александра Добрияна.
Александр Добриян, СТВ:
Приборская средняя школа – явление для Беларуси уникальное: 35 % обучающихся здесь – дети народа рома. Первый класс с национальным колоритом появился еще в 2005 году.
Билингвизм – главная проблема в обучении цыганских детей. В первом классе им фактически с нуля приходится учить русский, а уже затем постигать азы математики и прочих наук. Но летом все дети мира говорят на одном языке счастья.
В специально разработанной программе летнего веселья традиционные эстафеты и подвижные игры. Правда, прерваться на спонтанную «цыганочку с выходом» вполне привычно.
Оксана Васильева, учащаяся Приборской средней школы:
Что мы делали? Венки на «Мисс красоты». Танцевали ламбаду, цыганочку танцевали.
Иссон Кононов, учащийся Приборской средней школы:
Мы рисуем, гуляем, прыгаем, на улицу ходим.
Педагоги говорят: эти дети подкупают своей любовью к свободе и непосредственностью. Чувствуются особенности традиционного воспитания, но при этом время не стоит на месте.
Нина Кекух, директор общественной организации «Социальные проекты», руководитель проекта пришкольного детского лагеря:
Меняется и цыганское сообщество. Как мы наблюдаем, молодые родители и вообще семьи молодые хотят, чтобы дети могли получать образование.
У Софьи Евдокимовой пришкольный лагерь посещает трое из 16 племянников. Женщина не скрывает сожаления, что в ее детстве такой возможности не было.
Софья Евдокимова, жительница деревни Прибор Гомельский район:
Детям нравится ходить в школу. Жалею, что раньше не было такого. Если бы раньше так было, все дети были бы грамотные и учились. Школа – она для всех, без разницы, какая национальность.
За 10 лет педагогам Приборской школы удалось совершить невозможное. В начале нулевых большинство ребятишек из цыганских семей завершали свое образование после 4-го класса.
Но уже в 2018 году каждым вторым одиннадцатиклассником здесь будет представитель народа рома. Это результат нестандартных педагогических подходов, которые реализуются в том числе и в рамках летних лагерей.
Надежда Жарина, директор Приборской средней школы:
Были уверены, что дети наши творческие. Лагерь помог раскрыть их способности, самые разнообразные. Они прекрасно рисуют, очень любят танцевать. Они очень музыкальные.
К слову, на юго-востоке Беларуси проживает наибольшая часть диаспоры народа рома (порядка 3000 человек).