Прямой эфир

До праздника, во время праздника и после праздника: как убирали Минск после 3 июля

04 июля 2017 20:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ни соринки, ни пылинки. Коммунальные службы приступили к уборке Минска сразу же после праздничных мероприятий – в 2 часа ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Коммунальная техника по следам танковых гусениц.

Уборка города началась ночью, сразу же после окончания праздничных мероприятий.

К наведению порядка приступили уже в 2 часа ночи. Убирали по всему городу, но больше всего на проспектах Победителей и Независимости и на площадке возле Дворца спорта. Сюда выехали около 60 единиц техники. Дороги промыли и пропылесосили специальными машинами.

В 6 утра в центре был уже почти идеальный порядок.

До праздника, во время праздника и после праздника: как убирали Минск после 3 июля-1

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
До праздника, во время праздника и после праздника службы Горремавтодора принимали участие в наведении порядка. Как только закончился праздник, вышла на работу ночная смена (это порядка 60 машин спецтехники и около 70 человек, уборщиков территории). До шести утра весь город будет убран.

# общество # Денис Глинский # Фотофакт # Григорий Азарёнок # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
На кого распространяется адресное субсидирование при строительстве жилья
04 июля 2017 20:15

На кого распространяется адресное субсидирование при строительстве жилья

Исполнением долга и личным мужеством: 4 июля Президент вручил 4 новые медали «За спасенную жизнь»
04 июля 2017 20:10

Исполнением долга и личным мужеством: 4 июля Президент вручил 4 новые медали «За спасенную жизнь»

Директор музея ВОВ: «Как Быкову в литературе, так же Савицкому в изобразительном искусстве удаётся показать это всё»
04 июля 2017 18:41

Директор музея ВОВ: «Как Быкову в литературе, так же Савицкому в изобразительном искусстве удаётся показать это всё»