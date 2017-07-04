До праздника, во время праздника и после праздника: как убирали Минск после 3 июля

Новости Беларуси. Ни соринки, ни пылинки. Коммунальные службы приступили к уборке Минска сразу же после праздничных мероприятий – в 2 часа ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Коммунальная техника по следам танковых гусениц.

Уборка города началась ночью, сразу же после окончания праздничных мероприятий.

К наведению порядка приступили уже в 2 часа ночи. Убирали по всему городу, но больше всего на проспектах Победителей и Независимости и на площадке возле Дворца спорта. Сюда выехали около 60 единиц техники. Дороги промыли и пропылесосили специальными машинами.