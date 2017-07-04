На кого распространяется адресное субсидирование при строительстве жилья

Новости Беларуси. Новый вид государственной поддержки нуждающихся в улучшении жилищных условий появится в Беларуси. Президент подписал Указ, который предусматривает адресное субсидирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно будет оказываться наряду с льготным кредитованием.

Субсидии предоставят на погашение части процентов по кредитам в коммерческих банках, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – еще и на выплату части основного долга. Льгота распространяется и на ветеранов боевых действий за рубежом.