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На кого распространяется адресное субсидирование при строительстве жилья

04 июля 2017 20:15
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Новости Беларуси. Новый вид государственной поддержки нуждающихся в улучшении жилищных условий появится в Беларуси. Президент подписал Указ, который предусматривает адресное субсидирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно будет оказываться наряду с льготным кредитованием.

Субсидии предоставят на погашение части процентов по кредитам в коммерческих банках, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам – еще и на выплату части основного долга. Льгота распространяется и на ветеранов боевых действий за рубежом.

На кого распространяется адресное субсидирование при строительстве жилья-1

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Фотофакт

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