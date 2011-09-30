В Молодечно открывается Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2011»

Основными событиями первого дня XV юбилейного фестиваля станут торжественное шествие «Шлях да хлеба» и церемония вручения первых премий победителям Республиканского соревнования по уборке урожая.

Награды получат лучшие комбайнеры, экипажи, агрономы, инженеры, руководители хозяйств, птицефабрик, районов, победители соревнования по заготовке кормов. Будет названа область, достигшая наиболее значимых успехов в развитии сельхозпроизводства.

По традиции во время фестиваля будет работать десяток концертных площадок в разных частях города, а также выставки-продажи изделий народного творчества и изобразительного искусства. Завершится вечер праздничным концертом и фейерверком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По традиции участие в республиканском фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2011» примет президент Беларуси. Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с благоустройством города, вручит награды труженикам села – победителям республиканского соревнования по уборке урожая 2011 года.

В Молодечно прибывают главные герои праздника. Автобусы с делегатами из всех областей страны рано утром взяли курс на столицу «Дажынак».

Николай Черкасс, председатель КСУП «Урицкое»:

Мы довольны, что у нас коллектив занял призовое место, и от нас едет три работника колхоза.

Александр Мастепанов, механизатор КСУП «Урицкое»:

С чувством достоинства, что не зря потрудились. Стимул есть какой-то для работы.

Анатолий Чигирев, водитель КСУП «Урицкое»:

С хорошими чувствами, с радостными. Все-таки на республику попали.