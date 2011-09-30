В Молодечно открывается Республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2011»

Награды получат лучшие комбайнеры, экипажи, агрономы, инженеры, руководители хозяйств, птицефабрик, районов, победители соревнования по заготовке кормов. Будет названа область, достигшая наиболее значимых успехов в развитии сельхозпроизводства.
По традиции во время фестиваля будет работать десяток концертных площадок в разных частях города, а также выставки-продажи изделий народного творчества и изобразительного искусства. Завершится вечер праздничным концертом и фейерверком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
По традиции участие в республиканском фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2011» примет президент Беларуси. Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с благоустройством города, вручит награды труженикам села – победителям республиканского соревнования по уборке урожая 2011 года.
В Молодечно прибывают главные герои праздника. Автобусы с делегатами из всех областей страны рано утром взяли курс на столицу «Дажынак».
Николай Черкасс, председатель КСУП «Урицкое»:
Мы довольны, что у нас коллектив занял призовое место, и от нас едет три работника колхоза.
Александр Мастепанов, механизатор КСУП «Урицкое»:
С чувством достоинства, что не зря потрудились. Стимул есть какой-то для работы.
Анатолий Чигирев, водитель КСУП «Урицкое»:
С хорошими чувствами, с радостными. Все-таки на республику попали.