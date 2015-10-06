В Беларусь идет резкое похолодание: 6 октября началось поэтапное включение отопления

Новости Беларуси. В Беларусь идет резкое похолодание. К выходным синоптики обещают нулевую температуру утром и ночные заморозки. К первым вызовам непогоды коммунальщики готовы. Уже 6 октября началось поэтапное включение отопления. Теплее стало в детских садах и школах. В республике уже все готово к приходу зимнего минуса.

Переживают за молоко дети неспроста. Этот витебский садик в числе первых, где батареи стали теплее, а в гардеробе малышей вещи теперь исключительно категории демисезон.

Ирина Китаева, воспитатель яслей-сада № 112 Витебска:

Садик у нас новый, красивый. И деткам в нем комфортно, уютно и всегда тепло. Ходят они у нас в носочках, шортиках.

Это как раз тот случай, когда плюс на минус дает плюс. С наступлением холодов элементарное правило арифметики работники ЖКХ нарушают ежегодно, как только среднесуточная температура останавливается на отметке 10 градусов тепла.

На территории Беларуси к выходным ожидается резкое похолодание, а в некоторых районах, по прогнозам синоптиков, и вовсе выпадет первый снег. Поэтому не затягивают с подачей тепла коммунальщики и в жилой фонд.

Андрей – ответственный за тот сам вентиль, который подает тепло в квартиры домов Октябрьского района столицы. В успешном начале отопительного сезона мастер своего дела сомневается.

Такой счетчик отопления сегодня можно встретить буквально в каждом тепловом узле. Это прибор, который измеряет температуру за окном, анализирует информацию, собственно, от которой и будет зависеть, насколько теплыми будут батареи в вашей квартире.

Производство на минских ТЭЦ не останавливается ни на минуту. Работа теплоэлектроцентралей летом – горячая вода и свет. С наступлением холодов это еще и тепло в квартирах белорусов, поэтому к зиме в этих стенах подогревается и преобразовывается в энергию в четыре раза больше воды, чем в более теплые времена года. К таким объемам производители тепла и электричества сегодня полностью готовы.

Виктор Дулинец, директор Минской ТЭЦ-3:

У нас два вида топлива. Основной – это природный газ, который поставляется нам. Проблем не будет. Как резервное топливо у нас есть специальные емкости, которые тоже находятся на территории нашей ТЭЦ.

Теплее 6 октября стало также в некоторых школах, музеях и больницах. Эти объекты традиционно в списке первых. Несмотря на такого рода привилегию, некоторую очередность можно наблюдать даже в этом случае. Отопление включается поэтапно. Правило актуально и для жилых домов. Со дня запуска у коммунальщиков есть три дня, чтобы дойти до всех жильцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.