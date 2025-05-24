До +27 и дожди с грозами – погода в Беларуси в конце мая

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус».

В начале недели с территории Румынии ожидается перемещение активной системы фронтов, которая принесет на большую часть страны обильные дожди, местами с грозами и сильным порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью от +5 до +12, по востоку – до +16, максимальная днем – от +13 до +20. В восточных районах от +21 до +26. В середине недели с ростом атмосферного давления ожидается улучшение погодных условий, повышение температуры воздуха и уменьшение осадков. Местами прогнозируются кратковременные дожди и возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Преобладающая температура воздуха ночью от +7 до +14, днем от +20 до +27. В грозовых дождях температура от 2 до 5 градусов ниже.