Круглосуточный новостной телеканал заработает в Беларуси

Готовность к запуску нового проекта оценили заместитель главы администрации Президента Владимир Перцов, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт и министр информации Марат Марков. Отличительная особенность инфоканала – ежечасные выпуски новостей и круглосуточное вещание. «Первый информационный» создан на базе агентства теленовостей. В его основе около 60 проектов, в том числе в новом формате, спецрепортажи, авторские рубрики, документалистика, прямые трансляции и телеверсии важных событий. Вещание запланировано из двух студий, которые модернизировали специально к запуску эфира.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Несмотря на то, что канал новостной и носит название «Первый информационный», это понятие куда более широкое, чем просто выпуски новостей. Все наши проекты, всем известные, будут продолжать выходить в эфир. Но, конечно, костяком этого канала будут выпуски новостей. Чем он хорош, такой канал? Тем, что иногда у него бывают звездные часы, когда случаются яркие события. Мы можем в эфир выходить несколько часов подряд, не уходя из студии, чтобы страна могла смотреть, как развиваются те или иные события.