Наталья Кочанова и первичка «Белой Руси» приняли участие в акции «Соберём портфель первокласснику»

Участие в акции «Соберем портфель первокласснику» приняла председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и члены первичной организации общественного объединения «Белая Русь» в сенате. Адресом благотворительного мероприятия стал Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда гости пришли с подарками: сладости , фрукты, канцелярские товары. Их получили 22 воспитанника, проживающих в приюте. Детям, нуждающимся в государственной защите, от 3 до 17 лет. Их всех объединили трудные жизненные ситуации и кров социально-педагогического центра.

Оксана Говен, директор ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района г. Минска»:

Наше учреждение функционирует с 2005 года. За это время не одна тысяча детей была нашими воспитанниками. Большинство из наших ребят возвращается в семьи, но, к сожалению, не все из них. Поэтому каждый из них ждет внимания, теплоты, заботы как от работников нашего учреждения, так и от граждан.

Дружба парламентариев и воспитанников центра давняя. Музеи, цирк, кинотеатры, детская железная дорога – зачастую яркие моменты в жизни ребят организовывают именно представители Совета Республики. В канун нового учебного года для воспитанников школьного возраста, а их в центре 13, подготовили портфели со всем необходимым. В благодарность от детей концертная программа.

Я волнуюсь непривычно,

Завтра в школу мне идти,

Чтоб учиться на отлично,

Чтобы грамотным расти.

Ждет наглаженная форма

И букет живых цветов.

Всем в учебе дам я фору,

К этому уже готов!