Дни молодёжи в Витебске стартовали с марша победителей

11 июля в Витебске с марша победителей стартовали Дни молодежи. Это часть большой патриотической инициативы, приуроченной к 80-летию Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память героев почтили жители разных уголков Беларуси. Трагические события Великой Отечественной войны коснулись практически каждой семьи, поэтому такое пристальное внимание уделяется сохранению нашей истории. Она общая для всего Советского Союза, но ряд стран намеренно старается это отрицать. В Беларуси твердо уверены: пока мы чтим подвиг предков, трагедия не повторится. Разделяют стремление к миру и в России, откуда для участия в акции также прибыли многочисленные представители.

Данила Полянский, студент международного университета МИТСО: Наш Президент, наш глава государства очень часто делает акцент на исторической памяти в нашей стране. И для чего это, и почему он это все разъясняет? Во многих странах сегодня, в Европе, в других странах сносятся памятники героям Советского Союза, которые очень большой вклад внесли в Победу.

Евгений Мальченко, участник международного автопробега «Дороги славы – наша история»:

Сейчас идет изменение истории, пытаются ее переписать. Но я считаю, что это актуально не только сейчас, это актуально всегда. И сегодня, и завтра, и через сотни лет. Это всегда актуально – помнить историю своей страны.

Участники шествия возложили цветы к самому большому и известному мемориалу Витебска. Три штыка символизируют воинов Красной армии, партизан и подпольщиков – те самые три силы, которые победоносно громили врага.

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