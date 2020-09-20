Дмитрий Шевцов: «Мы должны давать больше возможностей и ответственности населению через местные советы»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

Любое Всебелорусское народное собрание – это уже апогей, это уже выработанные критерии Юлия Бешанова, СТВ:

В 90-е годы Всебелорусское народное собрание стало органом, который смог консолидировать общество. Насколько это была новая для нас форма общения с народом?

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска:

Всегда есть долгий подготовительный период. Любое Всебелорусское народное собрание – это уже апогей, это уже выработанные критерии, которые доносятся до того большинства, которое присутствует, которое есть на Всебелорусском народном собрании, и уже потом утверждается. В 1996 году была выбрана новая жизнь, новый вектор развития страны, фундаментальный. Когда был создан двухпалатный парламент, когда мы пришли к президентской республике, когда было четко структурировано, что есть парламент, который состоит из двух палат (одна, которая занимается законотворческой деятельностью, и Совет Республики, который помимо законотворческой деятельности, еще занимается основами местного самоуправления). Здесь четко даны направления развития страны, по которым мы сейчас и живем. И все последующие народные собрания они уже не вносили каких-то фундаментальных изменений в политическую жизнь нашей страны. Они давали вектор экономического, внешне- и внутриполитического развития. Самое главное – позиция депутата и желание работать для людей Дмитрий Шевцов:

Мы должны понимать, что народные депутаты. Но от названия суть не меняется. Самое главное – позиция депутата и желание работать для людей. На любом уровне. Если мы берем от районных советов, городских и выше до самого высокого парламентского звена, все зависит от желания принести какие-то свои идеи помочь населению, которое за него проголосовало, и заниматься непосредственно своей работой. Ежедневно и постоянно. Конечно, с одной стороны, часть депутатов выбирается по тому округу, где они живут, но если мы берем в рамках большого города, здесь я не вижу никаких больших проблем. Есть опыт Советского Союза, когда в БССР выбирались депутатами люди, которые фактически, наверное, никогда и не были в Республике Беларусь, поэтому самое главное – активность. И та конституционная реформа, которая назрела, о которой Президент говорит уже очень давно – это не сиюминутное.

Юлия Бешанова:

А время ли сейчас переписывать Конституцию? Конституционная реформа, конечно, назрела, на самом деле время трактует какие-то серьезные изменения Дмитрий Шевцов:

Время всегда непростое. Мы живем в таких внешнеполитических условиях. XXI век начался, он отличается абсолютно кардинально от XX века тем, что спираль эволюции настолько закручивается, события настолько быстро и концентрированно происходят, что мы не можем не меняться, не подстраиваться, не перестраиваться под внешний мир в том числе. Посмотрите, какие внешнеполитические события у наших соседей. И Украина, и Франция, и США, и Китай, и везде. Не зря мы говорим о многополярности, о нашей внешней политике. И сейчас понятия «политика» и «экономика» связаны неразрывно. Это две руки. Мы прекрасно понимаем, что там, куда идет политика, следом за ней идет и экономика, потому что мы развиваемся, мы выходим, осваиваем все больше и больше внешние рынки. Мы про эти вещи мало говорим, но если посмотреть на нашу активность на внешнеполитических рынках, где мы уже освоили и Африку, и страны Латинской Америки, и Океанию, и другие. Мы везде представлены, нас знают, нашу продукцию. И что такое Республика Беларусь уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. Конституционная реформа, конечно, назрела, на самом деле время трактует какие-то серьезные изменения. И поэтому Президент еще два года точно тому назад говорил, сейчас пришло время, когда мы должны выбрать, наверное, какой-то более правильный путь развития нашей страны.

Юлия Бешанова:

Поговорим об изменениях в избирательном законодательстве. Какие изменения нужно вносить? Дмитрий Шевцов:

Сейчас активно обсуждается вопрос внесения изменений в саму избирательную систему, избирательный процесс. Сейчас у нас мажоритарная система. Очень сильно и серьезно дискутируется вопрос либо о смешанной, либо о партийной системе. Из большинства партий у нас жизнеспособных не так много. Я думаю, что здесь «улица с двусторонним движением». Если мы подойдем к тому, что у нас будет смешанная система, когда будет человек выбираться и от округа, и от партий, то жизнь покажет настоящую жизнеспособность партий. Либо она уйдет в небытие и ее просто не будет, либо она пройдет этап самосознания, апгрейда и будет уже совсем по-другому работать, это тоже очень важно. Эти моменты сейчас обсуждаются. Я думаю, мы придем к новому этапу в этом направлении. Мы должны давать больше возможностей и ответственности населению через местные советы. Мы видим, что хотя есть много претензий, у нас очень социально ориентированное государство. Мы должны двигаться не в сторону уменьшения, мы должны сделать так, чтобы не допустить социального иждивения. Мы видим, что такие вещи иногда тоже бывают. И когда мы дадим возможность и ответственность – этот вектор тоже немного изменится. Если нет своей идеологии, то придет другая

Юлия Бешанова:

Идеология зачастую воспринимается негативно. Петр Петровский об идеологии государства: «Не получится как в 50-е годы, когда собирались почитать политинформацию» Дмитрий Шевцов:

Я бы не сказал, что это как-то так отождествляется. Идеология – это идея, сама цель внутреннего мировосприятия, мироощущения, она была всегда и она всегда будет. Если нет своей идеологии, то придет другая. Юлия Бешанова:

На прошлом Всебелорусском народном собрании работала прямая линия. Белорусы могли обратиться с самыми разными вопросами. Насколько эта форма работает? Как можно вовлечь еще большее количество белорусов, ведь на этом собрании будут 2-2,5 тысячи человек? Как его сделать действительно народным и общенациональным? Здесь тоже должна быть своя идеология, и мы должны ее продвигать, в том числе в интернете, чтобы люди видели альтернативную, правильную точку зрения