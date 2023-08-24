Дмитрий Пиневич: «В Несвиже укомплектованность медицинскими работниками практически 100%»

Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Несвиж с размахом встретил свой юбилей. Но какой же праздник без подарков? Главным событием дня для всех горожан стало открытие новой поликлиники. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Александр Турчин, а также министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Как отметил министр здравоохранения Беларуси, развитие медицины в небольших городах и районах – задача приоритетная. Но куда важнее не новые здания, а укомплектованность кадрами. В Несвижском районе такой проблемы нет. За последние три года сюда пришли около 30 молодых медиков, которые закрепились на местах. А это значит, что кабинеты новой поликлиники простаивать точно не будут.