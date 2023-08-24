Дмитрий Пиневич: «В Несвиже укомплектованность медицинскими работниками практически 100%»

Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Несвиж с размахом встретил свой юбилей. Но какой же праздник без подарков? Главным событием дня для всех горожан стало открытие новой поликлиники. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Александр Турчин, а также министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Как отметил министр здравоохранения Беларуси, развитие медицины в небольших городах и районах – задача приоритетная. Но куда важнее не новые здания, а укомплектованность кадрами. В Несвижском районе такой проблемы нет. За последние три года сюда пришли около 30 молодых медиков, которые закрепились на местах. А это значит, что кабинеты новой поликлиники простаивать точно не будут.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Важно, чтобы медицинская помощь, которая оказывается в любом населенном пункте, соответствовала самым высоким стандартам. И сегодняшнее открытие поликлиники в Несвиже соответствует этим требованиям. Соответствуют по нескольким критериям. Первое – собственно сама планировка поликлиники, этого медучреждения соответствует командному принципу работы врача общей практики с помощником. Второе – широкое развитие догоспитальных форм, видов оказания медицинской помощи, где есть дневные стационары, в том числе с операционными блоками. И узкие специалисты оснащены оборудованием не хуже, а во многих случаях даже лучше, чем в некоторых городских поликлиниках.
В Несвиже укомплектованность медицинскими работниками практически 100-процентная. Ведь что сказал глава государства? Важно иметь отремонтированные учреждения, но если у нас не будет медицинского персонала, подготовленного медицинского персонала, и врачебного, и среднего, этот эффект будет как минимум минимизирован, если не сведен на нет.
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