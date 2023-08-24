Изделия из соломы, глины, пряжи и дерева. Чем удивляли ремесленники на празднике в Несвиже?

Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вновь перемещаемся в центр Несвижа. Здесь развернулся город мастеров. Изделия из соломы, глины, пряжи и дерева – кто на что горазд. Преподаватель истории и немецкого языка Роман Лапиков приехал из Могилева. Но сегодня он в роли ремесленника. Вместе со своей мамой Роман создает уникальные картины на спилах натурального дерева. Признается, представить их несвижской публике в юбилей города как никогда приятно.

Роман Лапиков, ремесленник:

Из Могилева приехала группа наша. Очень нравится здесь. Данные изделия представляют собой панно, выполнены они в технике декупаж, вживление на спилах натурального дерева, разнообразная тематика. Думаю, они украсят интерьер помещений, квартир и дач. Станут приятным подарком. Очень хорошая атмосфера, погода тому благоприятствует. Очень много не только местных жителей, но и приезжих гостей. В целом очень хорошие впечатления о городе, о местных жителях. А вот Дина Зорина – ремесленница из Минска – удивляла украшениями ручной работы и вязаными игрушками. В коллекции девушки – аксессуары на любой вкус и кошелек.

Дина Зорина, ремесленница:

Вязаные игрушки, изделия из бисера ручной работы, серьги ручной работы. Такие монетницы, кошелечки тоже. Люди прекрасные, веселые, хорошее настроение, погода радует.

– Продукция пользуется спросом?

– Да, сегодня хорошо. У людей хорошее настроение, у нас хорошее настроение. Детки подходят, игрушки берут, брелочки, молодежь – из бисера смотрят.

Это пуховые изделия из ангорской козы. Ниточку сами плетем, пух только покупаем, остальное – домашняя работа. Женщины очень любят нарядные, теплые, современные изделия. Мы из Витебска приехали. В прошлом году были. Тоже очень понравилось, люди приходили в прошлом году, которые у меня брали. И понравились, приходили с хорошими отзывами. Целый день концерт, весело. Помимо ремесленников, свою продукцию также представили предприятия и организации Несвижа. Впервые в городе организовали и фестиваль сыра, где любой желающий мог отведать натуральный фермерский продукт. Новшеством этого года стал и парад стилизованной техники. Кроме того, позаботились и о маленьких участниках праздника. Для них развернулся целый «Город детства», а в нем – фестиваль мороженого, мобильный лабиринт, контактный зоопарк и множество аттракционов. Впечатлил праздник не только туристов. Приятно удивлены и местные жители города.