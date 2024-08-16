Дмитрий Крутой посетил первый построенный по указу Президента МТК в Могилёвской области

Новый современный молочно-товарный комплекс открыли в Могилевской области. Это первый в регионе МТК, построенный в рамках Указа Президента. По поручению главы государства до конца года в каждой области должны заработать по 10 таких молочных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 августа, стратегически важный для региона объект посетил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.



Чем укомплектована ферма и какие буренки в стойлах? Подробности в материале Юлии Мычки.

На новой ферме непривычно тихо – среди новоселов пока только 40 нетелей, которые дадут потомство через месяц. Породистых животных продуктивностью до 10 тонн молока в год закупили специально для уверенного старта первого в регионе молочно-товарного комплекса, построенного в рамках Указа Президента. Он разместился в хозяйстве «Кировский райагропромтехснаб» и объединил два коровника на 600 голов дойного стада, доильный блок, родительное отделение, блок вспомогательных помещений и профилакторий для телят.

Леонтий Кушеваров, директор сельхозпредприятия «Кировский райагропромтехснаб»:

Мы мечтали об этой ферме, мы сейчас разместимся, будем лучше соблюдать технологию. Я уверен, у нас поднимется производство молока, производительность труда.

Привыкает к своему новому рабочему месту и разбирается в тонкостях цифрового приложения зоотехник Александр Бордовский. После отработки он продлил контракт и не прогадал – теперь участвует в запуске новой фермы. Для сведения данных ему больше не пройдется скакать из программы в программу. Новая объединила все параметры: от учета скота и состоянии его здоровья до количества молока и корма. Умная техника сигналит, когда корове пора в запуск, а когда в декретный отпуск. К приложению подключены селекционные ворота, когда придет время, они откроются сами. Система навозоудаления, хед-блоки и даже расческа для релакса.

Техническая начинка нового комплекса на 60 % белорусского производства. На этот факт обратил внимания и глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Новый комплекс – одна из точек его рабочей поездки в Могилевскую область. Перед регионом стоит задача за три года перевести 47 тысяч коров дойного стада, что находятся на привязном содержании, в достойные условия. 10 новых ферм, которые должны заработать в регионе до конца года, – только первые шаги для ее решения. Дальше у области своя стратегия.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы несколько пойдем по различному направлению. Первое: мы будем строить комплекс и достраивать те комплексы, которые есть в Могилевской области. Опять же, для того, чтобы сэкономить денежный ресурс, потому что это в любом случае кредитная масса. И ее нужно возвращать. А для этого надо максимально экономно строить. И, конечно, чтобы было производство.

Чтобы сэкономить на большой животноводческой стройке, Могилевская область старалась привязать новые комплексы уже к готовой инфраструктуре и работать существующими элементами стройки. Такой хозяйский подход помог выгадать порядка 25 миллионов рублей. Экономную тактику одобрил Дмитрий Крутой, он отметил, что 10 ферм в каждом регионе Беларуси – это только первый этап программы, сейчас правительство согласовывает дальнейшее ее развитие.