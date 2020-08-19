Есть для автомобилистов, средства возвращаются с заправки и ремонта. Какие бонусы могут приносить банковские карты

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Карта зарплатная, карта для путешествий, карта для похода в магазин, а сколько у вас дебетовых карточек? У Сурена Багдасарова целых 10! Куда столько? Сурен Багдасаров:

Каждая карточка имеет свои функции. Есть валютные карточки, есть зарплатная карточка, кредитная карточка, карточки разных банков. Есть у меня платиновая карточка, которой я активно пользуюсь. Перед тем как ее выбрать, я изучал предложения банков, какие имеются, остановился именно на платиновой, потому что в любой стране мира я могу без комиссии снимать практически неограниченные суммы денег.

На одного занятого в экономике страны белоруса приходится три банковские карточки. Всего на руках у жителей нашей страны 15,5 миллионов пластиковых платежных средств. Мотивом для заведения нескольких карточек может быть не только выгода, но и желание обезопасить себя. Сегодня на рынке больше 100 предложений. Сергей Якутович, начальник управления развития розничных банковских продуктов:

Достаточно тяжело для себя подобрать карту, которая совмещала бы все релевантные бонусы для клиента, поэтому при выборе карты клиент должен в первую очередь оценивать свое потребительское поведение. В нашем банке мы исходим из индивидуальной потребности клиента и из того сегмента, в котором находится клиент, мы предлагаем и дебетовые карты обычного уровня, и премиальные дебетовые карты, которые отличаются программами лояльности и бонусами для клиентов.

Это в целом, а дальше у каждой карты свои особенности. Сергей Якутович:

Если клиент больше тратит средства на развлечения, либо выезжает за границу, либо совершает покупки за рубежом, то для него, например, подойдет карта, которая позволяет не только получить бонусы за покупки, но в том числе и при расчете за рубежом получить наиболее лучший курс.

Следующий вопрос: как начисляют проценты на остаток? Здесь тоже все по-разному. Где-то это делают исходя из ежемесячных сумм на карте, где-то из минимального остатка в течение месяца. Важно, чтобы банк был зарегистрирован в системе страхования вкладов, тогда и ваши проценты будут застрахованы. Сергей Якутович:

Есть момент по дебетовым картам: процентный остаток невысокий, поэтому для этого лучше использовать накопления в виде депозитов.

А что с кэшбэком? Тут огромное количество вариантов для любых целей. Есть карты для автомобилистов, средства возвращаются с заправки и ремонта. Есть для любителей развлечений с бонусами за походы в рестораны и кинотеатры. Что важно знать? Сурен Багдасаров:

В таких картах есть определенные условия. Допустим, если это топливная карта, нужно заправить в течение месяца определенное количество литров, чтобы тебе в конце месяца пришел кэшбэк.

Отсюда вывод: внимательно изучаем программу лояльности и проверяем те самые исключения, за что вам не начислят баллы. К слову, заработать на онлайн-платежах можно рассчитываясь и кредиткой. Сурен Багдасаров:

По кредитной карточке есть интересные предложения, в некоторых магазинах-партнерах они дают беспроцентную рассрочку. Лично по моей кредитке еще есть кэшбэк: в конце месяца возвращается тоже неплохая сумма, если много тратить.