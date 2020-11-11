«Для него важнее, чтобы рядом был значимый взрослый». Почему у ребёнка могут быть проблемы в общении со сверстниками

Общение необходимо всем. Даже интроверты иной раз не против с кем-нибудь провести время за душевной беседой. Но как быть с детьми. Всегда найдется ребенок, который не горит желанием общаться со сверстниками. Тревогу бьют взрослые, которые понимают важность общения в социуме и настойчиво включают ребенка во взаимодействие с другими детьми. Так ли необходимо ребенку такое общение? Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Родители очень часто сейчас начинают социализировать детей с двух-трех лет, отдавать на всевозможные кружки, развивающие занятия, как можно раньше стремятся отдать в сад. Здесь нужно понимать, что ребенку это в таком возрасте еще не нужно. Для него важнее, чтобы рядом был значимый взрослый, который будет удовлетворять его базовые потребности, давать ему ласку и заботу.

Конечно, в колыбели у малютки нет необходимости постоянно контактировать со сверстниками. Ему пока вполне достаточно родительского общества. Но уже после полутора-двух лет его кругозор расширяется. И чем старше он становится, тем больше нуждается в контакте с другими детьми. Ольга Гома:

В возрасте 6-7 лет важно, чтобы у ребенка был хотя бы один друг, с которым они будут общаться, встречаться вне садика. Но уже в подростковом возрасте сверстники действительно выходят на первый план. Нам необходимо признание в группе сверстников.

Главная задача мам и пап – наблюдать за своим ребенком, обязательно обращать внимание на его поведение в обществе. Ольга Гома:

У многих есть установка, что дети – это вечные двигатели, что они должны бегать, играть, шуметь. И если ребенок не такой, ему интересно собирать LEGO наедине с собой, то родители могут запаниковать, что с ним что-то не так, почему он не интересуется игрой с другими детьми. Но все это особенности характера и темперамента.

Бывают ситуации, когда ребенок единственный в семье и вокруг него очень много взрослых: родители, бабушки, дедушки, дяди и тети. Ребенок очень залюбленный, ему все потакают. Ольга Гома:

И когда он входит в группу сверстников, он пытается устанавливать свои правила, потому что он привык, что его правилам подчиняются все вокруг. Но со сверстниками это не работают, они не принимают его правила. Тогда ребенку очень тяжело с ними контактировать, он вступает в игру с детьми более младшего возраста.

Старайтесь постепенно расширять круг общения как свой, так и детский. Чаще выбирайтесь с ребенком в новые места. Попробуйте подружиться семьями. Главное – это ваше живое участие в жизни малыша, ваша помощь и поддержка, любовь и уверенность, что все трудности вы вместе сможете преодолеть. Ольга Гома:

Родителям тоже можно помочь детям, научить. Подойти, например, на детской площадке и сказать: «Здравствуйте, это Ванечка, я его мама», спросить, как зовут других детей. И даже если они не будут играть вместе, то по крайней мере у ребенка уже будет этот опыт, который он сможет использовать в дальнейшем.