«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ

Новости Беларуси. Детский сад Витебска стал участником образовательного проекта «Информатика без розетки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Детский сад Витебска стал участником образовательного проекта «Информатика без розетки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обучение проходит без использования компьютеров. В будущем дети смогут быстрее постигать точные науки, писать коды и алгоритмы для программ.
– Я люблю логическое мышление и еще игры какие-нибудь.
– А я люблю, когда мы играем в разные игры, разговариваем.
Наталья Ижаковская, воспитатель детского сада № 19 Витебска:
Все занятия проходят в игровой форме. В основном это командная игра, где дети учатся взаимодействовать друг с другом. На занятиях мы развиваем их логическое мышление, умение думать, анализировать, делать выводы.
Наталья Карлюкевич, заместитель начальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ:
Это стартовая ступенька для наших будущих айтишников. Придя в школу, дети прежде всего намного проще проходят период адаптации. Во-вторых, помимо общеобразовательной программы, как правило, дети идут на кружки, связанные с математикой, физикой, робототехникой.
Инициатива Парка высоких технологий делает акцент на непрерывной подготовке кадров для IT-отрасли. Более 10 тысяч детей уже обучаются по проекту.