«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ

Новости Беларуси. Детский сад Витебска стал участником образовательного проекта «Информатика без розетки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение проходит без использования компьютеров. В будущем дети смогут быстрее постигать точные науки, писать коды и алгоритмы для программ.

– Я люблю логическое мышление и еще игры какие-нибудь.

– А я люблю, когда мы играем в разные игры, разговариваем.

Наталья Ижаковская, воспитатель детского сада № 19 Витебска:

Все занятия проходят в игровой форме. В основном это командная игра, где дети учатся взаимодействовать друг с другом. На занятиях мы развиваем их логическое мышление, умение думать, анализировать, делать выводы.

Наталья Карлюкевич, заместитель начальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ:

Это стартовая ступенька для наших будущих айтишников. Придя в школу, дети прежде всего намного проще проходят период адаптации. Во-вторых, помимо общеобразовательной программы, как правило, дети идут на кружки, связанные с математикой, физикой, робототехникой.