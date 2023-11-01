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«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ

01 ноября 2023 07:16
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Новости Беларуси. Детский сад Витебска стал участником образовательного проекта «Информатика без розетки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ-1

Обучение проходит без использования компьютеров. В будущем дети смогут быстрее постигать точные науки, писать коды и алгоритмы для программ.

«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ-4

– Я люблю логическое мышление и еще игры какие-нибудь.
– А я люблю, когда мы играем в разные игры, разговариваем.

«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ-7

Наталья Ижаковская, воспитатель детского сада № 19 Витебска:
Все занятия проходят в игровой форме. В основном это командная игра, где дети учатся взаимодействовать друг с другом. На занятиях мы развиваем их логическое мышление, умение думать, анализировать, делать выводы.

«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ-10

Наталья Карлюкевич, заместитель начальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ:
Это стартовая ступенька для наших будущих айтишников. Придя в школу, дети прежде всего намного проще проходят период адаптации. Во-вторых, помимо общеобразовательной программы, как правило, дети идут на кружки, связанные с математикой, физикой, робототехникой.

«Для наших будущих айтишников». Витебский детский сад стал участником инициативы ПВТ-13

Инициатива Парка высоких технологий делает акцент на непрерывной подготовке кадров для IT-отрасли. Более 10 тысяч детей уже обучаются по проекту.

# Парк высоких технологий в Минске # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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