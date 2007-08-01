Для гомельских белок решается квартирный вопрос

Пушистых зверьков, проживающих в Гомельском парке культуры и отдыха имени Луначарского, пересчитали. Их оказалось порядка 130 особей. Для белок уже оборудовали 20 летних кормушек. Правда, угощение до сих пор сюда приносили в основном сами горожане. Отныне руководство парка решило поставить беличье семейство на бюджетное довольствие. К концу осени белкам оборудуют и зимние квартиры. Дупла аварийных деревьев заменят новыми бельчатниками. Их дизайн позаимствовали за границей. Кстати сказать, белки не самые привилегированные жители парка. До недавнего времени ими были только лебеди. На пропитание каждой птицы выделяется около 200 тысяч рублей в месяц.