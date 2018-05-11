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Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске

11 мая 2018 18:51
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Новости Беларуси. Увековечить воинское братство. В мемориальном комплексе «Масюковщина» состоялась церемония передачи земли с мест захоронений молдавских воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске-1

Участники возложили венки к могилам четырёх солдат, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной. Представители Мингорисполкома и посольства Молдовы насыпали землю из мемориала в специальные капсулы.

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске-4

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Когда посольство Молдовы предложило нам провести в таком формате мероприятие, то мы конечно же поддержали и согласились, потому что это очередной шанс или возможность вспомнить всех, кто погиб и тех, кто приближал эту победу и дал нам возможность жить в мирной и спокойной стране.

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске-7

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске-9

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:
Мы хотим, чтобы белорусы знали и видели сколько молдавских воинов погибло здесь защищая эту землю. Эта акция также будет востребована в Молдове, то есть по белорусам, которые похоронены на территории Молдовы, освобождая эту республику.

Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске-12

Поиски останков молдавских солдат продолжаются. По всей Беларуси уже найдено более 50 могил. Капсулу планируется заложить в столичном храме Всех Святых в день его освящения.

# Беларусь-Молдова # общество # Андрей Шорец # Виктор Сорочан # Фотофакт

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