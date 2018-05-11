Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов почтили в Минске

Новости Беларуси. Увековечить воинское братство. В мемориальном комплексе «Масюковщина» состоялась церемония передачи земли с мест захоронений молдавских воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники возложили венки к могилам четырёх солдат, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной. Представители Мингорисполкома и посольства Молдовы насыпали землю из мемориала в специальные капсулы.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Когда посольство Молдовы предложило нам провести в таком формате мероприятие, то мы конечно же поддержали и согласились, потому что это очередной шанс или возможность вспомнить всех, кто погиб и тех, кто приближал эту победу и дал нам возможность жить в мирной и спокойной стране.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:

Мы хотим, чтобы белорусы знали и видели сколько молдавских воинов погибло здесь защищая эту землю. Эта акция также будет востребована в Молдове, то есть по белорусам, которые похоронены на территории Молдовы, освобождая эту республику.