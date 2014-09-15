С 15 сентября в каждом районе Минска будут организованы ежедневные ярмарки

Новости Беларуси. Для того, чтобы запастись овощами, минчанам больше не нужно ездить на рынок. Базар, в буквальном смысле, приедет к ним сам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 15 сентября по 15 октября в каждом районе Минска будет организована ежедневная торговля.

Неподалеку от жилых домов с машин и прилавков будут продавать картошку, морковку, капусту и другую сельхозпродукцию. Если в прошлом году таких импровизированных ярмарок было 150, то в этом их станет больше — 162.