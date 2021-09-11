Длина – до 7 метров. Как в агрогородке Семежево ткут рушники по старинной закладной технике?

Новости Беларуси. Город с тысячелетней историей. Земля богатая талантами. Родина Тишки Гартного, Кузьмы Черного, Алеся Адамовича, еще полусотни литераторов, да и не только. Здесь сохраняют уникальные ремесла и обряды и знают, как сделать ярче жизнь молодежи. Программа «Центральный регион» на СТВ – в Копыле. Столица Дня письменности, где есть чему удивиться.

Яна Шипко, корреспондент:

Говорить могут не только книги, ведь вышивка – это зашифрованное послание наших предков. У каждого символа свое особенное значение. Так, азбуку белорусского орнамента создали ткачи из агрогородка Семежево. Всего 25 километров от Копыля, и у вас есть возможность познакомиться с уникальным ремеслом, которым славятся местные мастера.

Традициям ткачества в Семежево больше 400 лет. Владельцы этих земель Радзивиллы поощряли развитие ремесла, здесь действовали мануфактуры. А ткали в сложной закладной технике. И поскольку ткацкий станок в то время был в каждой хате, местные жители со временем переняли приглянувшийся способ ткачества.

Татьяна Волкова, народный мастер Беларуси по ткачеству, заведующая Семежевским районным центром ткачества:

Ад самага заснавання гэтага мястэчка Радзівіламі, 1582 год, тут працвітае ткацтва. І такі адметны від ткацтва, як закладная тэхніка, амаль нідзе не сустракаецца. А менавіта ў весцы Семежава яна захавалася. Мы ў свой час спахваціліся, каб адрадзіць, каб яна не знікла. Гэта нашы традыцыі, адметныя, якімі мы ганарымся, адрозніваемся ад іншых рэгіёнаў.

Закладная техника как высший пилотаж в ткачестве. Узоры получаются равнозначными с двух сторон рушника. Но такой результат требует кропотливой работы.

Татьяна Волкова:

Тчэцца яно матрушкамі, такімі наматанымі ніткамі, менавіта бела-чырвонага колеру. А само палатно тчэцца ў шахі – гэта такія ромбікі, квадрацікі. Гэтыя закладныя рушнікі ў Семежава выкарыстоўваліся як святочныя. Яны не выкарыстоўваліся ў паўсядзённым жыцці. Менавіта на свята даставалі са сваіх куфэркаў усе скарбы і ўпрыгожвалі дом. Выкарыстоўвалі яшчэ як рушнікі-набожнікі, таму традыцыйна яны былі даўжынёй да сямі метраў, бо семежаўцы – вельмі веруючыя людзі. Чырвоны кут у іх змяшчаў шмат ікон, іх трэба было абгарнуць гэтым рушніком, таму яны былі такой даўжыні.

В местном центре ткачества сегодня занимаются даже мальчишки. Усидчивости им не занимать. У каждого своя любимая техника.

Ярослав Щеткин, учащийся школы ткачества:

Тку пояс на дощечках. Нужно тщательно перекручивать все дощечки, чтобы узор был нормальный.

Роман Волков, учащийся школы ткачества:

Я ўмею ткаць з маленства, таму яно мне і падабаецца. Спачатку можа цяжка быць, потым будзе лёгка.

Здесь можно не только полюбоваться на уникальные работы семежевских мастеров, местный народный строй и замысловатые узоры рушников, но и получить мастер-класс, самим попробовать выткать льняную ткань и даже знаменитые узоры.