Петербургские дни: в Минске планируют запустить проект «Книжные аллеи»

Новости Беларуси. Программу сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга на 5 лет подписали в Минске. Документ предполагает развитие отношений во всех без исключения сферах. Например, сегодня столица Беларуси и северная столица России

заинтересованы в реализации совместных проектов в области строительства и архитектуры.

Так, появится квартал Минска в Санкт-Петербурге и квартал Санкт-Петербурга в Минске. Инвестиционную площадку уже

представили на проспекте Дзержинского. Здесь будут строить социальное жилье.

А 7 октября обе стороны подписали соглашение между комитетами по образованию Санкт-Петербурга и Мингорисполкома.

Коллег из Санкт-Петербурга интересуют и поставки отечественного продовольствия. На своем центральном рынке они готовы предоставить специальные витрины для белорусской продукции.

Прорабатывают и вопрос о создании межгосударственного кластера по разработке и производству инновационного оборудования в сфере обеспечения безопасности общественных мест. В частности, аэропортов.

Немало совместных планов в сфере культуры и индустрии моды.

Качество и ассортимент отечественного легпрома во время визита пришелся по вкусу гостям и те предложили устроить мастер-классы от минских текстильщиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также в Верхнем городе планируют запустить новый для столицы проект «Книжные аллеи», который уже стал так популярен в Санкт-Петербурге.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

На этой книжной аллее мы проводили выставки. Понятно, что у нас книжные выставки проходили достаточно успешно. Вы правы, что люди у нас читают, поэтому совместные проекты такие будем делать.

Мы начали в городе проводить джазовые концерты.

Санкт-Петербург у нас присутствовал, но мы считаем, что можем больше видеть присутствие Санк-Петербурга. Я считаю, что Санкт-Петербург – это культурная столица России и сегодня имеет возможность проводить больше концертов. Тем более у нас есть залы концертные, и Верхний город, открытая площадка, которую мы предоставляем.