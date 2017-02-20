Дизайн, прочность, комфорт: третий магазин финской одежды и обуви для детей SuomiKids открылся в Минске

Новости Беларуси. О выгодных инвестициях. В Минске открылся уже третий магазин высокотехнологичной финской одежды и обуви для детей. Полный комплект теплого и комфортного наряда обойдется родителям от 100 до 200 рублей. При этом, как уверяют сами покупатели, служит такой гардероб ни много ни мало 20 лет, а это не одно поколение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вот уж 10 сезонов мама с дочкой здесь постоянные покупатели. Более того, в свои ряды с самого рождения записали и младшенького семьи. Ассортимент да и размеры представленной одежды позволяют. SuomiKids – или «финские детки» – на белорусском рынке всего-то четыре года, а в своем сегменте уже успели стать лидерами. Это они «Выбор года-2016» в Беларуси.

Ирина Сережонок, соучредитель, коммерческий директор сети магазинов детской и подростковой одежды и обуви из Финляндии SuomiKids:

Для того, чтобы ребенок был здоровым, ему нужно долго играть на улице. А чтобы он играл, ему нужна такая одежда, в которой будет комфортно, в которой он сможет мерить лужи. Это выгодная инвестиция в семейный бюджет.

Это уже третий магазин сети SuomiKids в Минске, на сей раз – в торговом центре «Экспобел», и, пожалуй, самый большой из всех. На открытии наглядно – и дизайн, и прочность, и комфорт: маленькие белорусы лично тестируют финские бренды.

Лаури Пуллола, глава отделения Посольства Финляндской Республики в Беларуси:

У меня трое детей. Дочке уже 22 года. Эти комбинезоны использовали тоже племянники в нашей семье. Уже 17 детей всего.

Высококачественная, прочная и ветронепроницаемая. Одежда и обувь в среднем ценовом диапазоне. Сейчас в самом разгаре продажа весенней коллекции, совсем скоро появятся нарядные платья и сорочки.