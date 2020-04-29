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Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

29 апреля 2020 19:52
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Новости Беларуси. Просьбы минчан услышаны: декоративным вазам на проспекте Независимости вернули прежний белый цвет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые-1

Еще в 50-х годах вазы украсили балюстраду главного проспекта, которая сейчас является историко-культурной ценностью и охраняется государством. В 2018 году они стали ярко-желтыми. Новая расцветка вызвала неоднозначные эмоции у минчан.

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Мнения разделились – кому-то нравился новый яркий цвет, а кто-то требовал вернуть проспекту первоначальную цветовую гамму.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые-4

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома направил предписание исправить ситуацию. Оказалось, что перекраска в 2018 году не была согласована с Министерством культуры.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые-7

Мне мой город всегда нравится. И белые красиво.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые-10

Они выглядят как-то красивее и не выделяются на фоне. Наоборот. Желтое на желтом как-то не очень. Белые красивые.

Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые-13

Особо разницы не заметил, разве что желтые, возможно, смотрелись более органично, учитывая цвет зданий.

# Улицы Минска # общество # Елена Козлова # Фотофакт

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