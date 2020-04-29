Знаменитые вазы на Независимости снова белые, а не жёлтые

Новости Беларуси. Просьбы минчан услышаны: декоративным вазам на проспекте Независимости вернули прежний белый цвет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще в 50-х годах вазы украсили балюстраду главного проспекта, которая сейчас является историко-культурной ценностью и охраняется государством. В 2018 году они стали ярко-желтыми. Новая расцветка вызвала неоднозначные эмоции у минчан. Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ Мнения разделились – кому-то нравился новый яркий цвет, а кто-то требовал вернуть проспекту первоначальную цветовую гамму.

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома направил предписание исправить ситуацию. Оказалось, что перекраска в 2018 году не была согласована с Министерством культуры.

Мне мой город всегда нравится. И белые красиво.

Они выглядят как-то красивее и не выделяются на фоне. Наоборот. Желтое на желтом как-то не очень. Белые красивые.