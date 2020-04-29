«Добьются выпуска до 60 тысяч единиц». Показываем станок для автоматического производства масок в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно начал работать станок по автоматическому производству медицинских масок. По поручению Президента белорусская сторона обратилась к китайским друзьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – поставить производство масок на поток, обеспечить полностью спрос населения, создать запас во избежание дефицита. Китай откликнулся сразу (за это наша страна, безусловно, очень благодарна). По поручению Председателя Си Цзиньпина фактически через неделю самолетом в нашу страну был доставлен станок. Сегодня он уже работает вовсю, печатая 30 тысяч масок в день.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси : Как вы знаете, было поручение Президента: оперативно наладить выпуск отечественного производства. В силу этого руководство очень оперативно среагировало, китайская сторона – спасибо огромное – проявила такой дружественный жест, очень оперативно поставили этот станок.

Уже три дня работает, условно говоря печатает, производство очень быстрое масок. Уже они наладили выпуск более 30 тысяч. Судя по разговорам с руководством, скоро добьются выпуска до 60 тысяч единиц. Это значительное подспорье для нас.

Леонид Анфимов: у нашей экономики есть уникальная возможность, пользуясь пандемией, вскочить на оголившиеся рынки

Маски печатаются из нашего нетканого материала спанбонда, который прошел гигиену. В ближайшее время, когда поступит еще материал особо фильтрующий, это будет полноценная регистрация и полноценная медицинская маска. Для нас это очень здорово, для нашей страны.