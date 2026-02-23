В белорусской армии всего 9 женщин в звании полковник! Пообщались с Наталией Горбатовой о службе в ВС
В белорусской армии всего 9 женщин в высоком офицерском звании полковник. Одна из них – уроженка Витебщины Наталья Горбатова. Никто из ее родных не носил погоны, и когда она сказала, что поступает на юрфак БГУ, родители, наверное, представляли ее адвокатом или нотариусом. Но судьба распорядилась иначе. Заветный диплом на руках – и вдруг военная форма.
Наталия Горбатова, полковник юстиции, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь, кандидат юридических наук:
Я хотела быть и врачом, и педагогом, и журналистом. В итоге попала на юридический факультет, училась на следственно-прокурорской направленности. У меня была специализация такая, я понимала, что я буду служить где-то в погонах дознавателем, следователем. И распределение у меня тоже состоялось как раз в погоны, Вооруженные Силы. Я пришла дознавателем в 56-й полк связи. С этого началась моя карьера, 25 лет, как я прохожу службу в Вооруженных Силах.
Путь от младшего научного сотрудника до начальника управления – это тысячи страниц, десятки монографий. В 2018 году подполковник юстиции Горбатова защитила кандидатскую диссертацию.
Наталия Горбатова:
Дальше жизнь меня связала с Научно-исследовательским институтом, и тут уже пошло военное дело. Интересно то, что здесь получается у меня симбиоз моих знаний юридических в сфере права и тех знаний, которые связаны с военным делом. Эта деятельность на практике дает результаты в виде законов. Здесь не бывает рутинных задач.
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