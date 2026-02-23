В белорусской армии всего 9 женщин в звании полковник! Пообщались с Наталией Горбатовой о службе в ВС

В белорусской армии всего 9 женщин в высоком офицерском звании полковник. Одна из них – уроженка Витебщины Наталья Горбатова. Никто из ее родных не носил погоны, и когда она сказала, что поступает на юрфак БГУ, родители, наверное, представляли ее адвокатом или нотариусом. Но судьба распорядилась иначе. Заветный диплом на руках – и вдруг военная форма.

Наталия Горбатова, полковник юстиции, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь, кандидат юридических наук:

Я хотела быть и врачом, и педагогом, и журналистом. В итоге попала на юридический факультет, училась на следственно-прокурорской направленности. У меня была специализация такая, я понимала, что я буду служить где-то в погонах дознавателем, следователем. И распределение у меня тоже состоялось как раз в погоны, Вооруженные Силы. Я пришла дознавателем в 56-й полк связи. С этого началась моя карьера, 25 лет, как я прохожу службу в Вооруженных Силах.