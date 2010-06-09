Директор представительства НТВ: Перед тем, как стать журналистом, было бы неплохо получить другое образование

Лучшие медиагуру СНГ провели спецкурсы по профмастерству в Институте журналистики БГУ.

28 семинаров, тренингов и мастер-классов собрали студентов больше, чем способны вместить аудитории. Впрочем, перенять опыт коллег пришли не только учащиеся, но и уже состоявшиеся журналисты.

Айрат Шавалиев, корреспондент, директор представительства НТВ в Украине:

– Журналистике учить довольно сложно. В идеале, было бы неплохо, чтобы человек перед этим получил какое-нибудь другое образование. Например, есть Павел Лобков, который получил до этого биологическое образование. А журналистике, наверное, можно научиться в ходе работы. И так было бы хорошо. Сегодня же попробую на примере своих сюжетов дать навыки того, чего точно не нужно делать.