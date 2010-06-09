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Парковка стала платной в пяти местах Минска

09 июня 2010 14:27
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Уже с 9 июня раскошелиться придется на стоянках по улицам Ульяновской (площадка напротив домов №22 и №24), Веры Хоружей (22, 24), Мясникова (четная сторона около дома №40), на Южной (ДС Дружная) и Юбилейной (около дома №2 по улице Кальварийской) площадях.Минимальное время парковки – 20 минут обойдется в 1000 рублей, час – 2000. Если оставлять машину на ночь (с 19.00 до 9.00) час стоит– 300 рублей. Постоянные клиенты могут купить абонемент – 80 тысяч рублей в месяц.
# общество

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