Жизнь Минска и минчан 8 июня

Уже с 9 июня раскошелиться придется на стоянках по улицам Ульяновской (площадка напротив домов №22 и №24), Веры Хоружей (22, 24), Мясникова (четная сторона около дома №40), на Южной (ДС Дружная) и Юбилейной (около дома №2 по улице Кальварийской) площадях.
За пуцёўку ў Польшчу на фінал турніру змагаліся 16 каманд з Беларусі і Літвы.
Соответствующий указ подписал Президент. Нововведение позволит повысить эффективность контроля за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране.
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