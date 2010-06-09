Жизнь Минска и минчан 8 июня

Парковка стала платной в пяти местах Минска

Уже с 9 июня раскошелиться придется на стоянках по улицам Ульяновской (площадка напротив домов №22 и №24), Веры Хоружей (22, 24), Мясникова (четная сторона около дома №40), на Южной (ДС Дружная) и Юбилейной (около дома №2 по улице Кальварийской) площадях.