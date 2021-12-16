Директор Института социологии о вопросе беженцев: «Есть возможность составить чёткое представление о том, кто и в чём виноват»

Новости Беларуси. «Беларусь. Мнение о будущем». В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 тысяч респондентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 2022 году белорусам предстоит определиться с важнейшим в жизни страны решением – референдумом по изменениям в Конституцию. Участие в нем планируют принять более 63 % опрошенных. Наталья Эйсмонт о данных соцопроса: «Президентом было принято решение опубликовать для широкой публики» – читайте здесь.

Более того, большинство белорусов считают, что вопрос действительно назрел и поддерживают необходимость конституционных изменений. Эта поддержка наиболее высока среди людей зрелого возраста – от 56 лет и старше, желающих благополучия своим детям и внукам. Директор аналитического центра обратил внимание на некоторые данные соцопроса: «Рейтинг ВНС выше рейтинга действующего парламента» – читайте здесь. При этом почти 70 % опрошенных считают правильным сохранить социальные гарантии и гарантии безопасности.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Динамика в мнениях людей относительно ожидаемых изменений в Конституцию, относительно отношению к санкциям, готовности принять участие в референдуме. Эти мнения коррелируют, и можно говорить уже о достаточно четких тенденциях. Исследование, учитывая большую выборочную совокупность, репрезентативность, – это очень серьезный пласт информации, которая будет использоваться не только в среде аналитиков, ученых, тех, кто занимается изучением современных тенденций. Но это информация, которая будет интересна для обсуждения и в трудовых коллективах, и в студенческих группах как один из источников при принятии решений.

Еще одной беспокоящей белорусов темой стала проблема беженцев, которые хотят попасть через нашу страну в Европу. По мнению респондентов, ответственность за наплыв мигрантов несут правительства стран, откуда бегут эти люди. В числе виновников миграционного кризиса называют также страны ЕС, США и НАТО.

Николай Мысливец:

Я бы сделал акцент на том, что благодаря, в том числе, нашим белорусским журналистам и отечественным СМИ есть возможность составить достаточно полное и четкое представление о том, кто и в чем виноват. И традиционные средства массовой информации, и электронные (в том числе посредством организации таких конференций) дают возможность увидеть и разные срезы действительности. А жители станы имеют возможность составить свое объективное впечатление, благо, в информационном мире ничего скрыть невозможно. И то, что мы имеем дело с достаточно объективной оценкой происходящего, подтверждают и те распределения мнений, о которых мы говорили.