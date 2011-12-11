Директор Института политических исследований (Россия): Митинги против выборов в России проходят по заранее прописанному сценарию

Массовые беспорядки в Москве стали топ-новостью мировых СМИ. Победа «Единой России» на выборах в Госдуму ожидаемо негативно была встречена оппозицией. Пока сторонники «единороссов» праздновали победу, на московских улицах их оппоненты яро выражали свое недовольство.

Весьма показательный факт: разрешения на митинги представители оппозиции начали просить еще до официального объявления результатов. Полиция вела себя спокойно, пока толпа не стала агрессивной. Люди попытались прорвать полицейское оцепление и двинуться по неопределенному маршруту.

К ночи с понедельника на вторник центр Москвы оказался полностью парализован. Оцепление не снимали несколько часов. И полиции приходилось действовать жестко. К этому времени было задержано около 300 участников оппозиционного митинга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (Россия):

Незаконные акции, которые создают угрозу движению транспорта, жизни и здоровью людей, сохранности их имущества, – вот за это организаторы этих акций должны понести всю полноту ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Все митинги должны проводиться в строгом соответствии с российским законодательством. Если есть определенные параметры проведения митинга, то наши граждане должны быть законопослушными.

В то же время российские СМИ опубликовали факты, которые способствуют именно такому развитию событий, а во многом их и объясняют. Речь о частной переписке, подтверждающей финансирование и беспорядков в Москве и Питере в частности, и дискредитации российских выборов вообще. Как выяснилось, из кармана проправительственных структур США.

Получателем грантов выступает некая ассоциация «Голос». Судя по документу, проплачивались мероприятия начиная с безобидных форумов и дискуссий, и заканчивая работой непосредственно на выборах. Причем, получатели денег не стеснялись ставить свои условия.

«Привет. Хотел еще раз согласовать условия нашей нынешней работы Она является, как мы определили, сдельной. Какая сумма будет за одно полноценное обращение по сообщению о нарушении? Какая сумма будет за выявленное некорректное сообщение о нарушении? Жду ответа. Если необходимо напишу свои предложения. Всего наилучшего, Andrey».

Такое сообщение было направлено в адрес агентства США по международному развитию. Его цель – поддержка внешней политики Соединенных Штатов. Впрочем, такие методы воздействия извне в мировой практике давно известны.

Сергей Марков, директор Института политических исследований (Россия):

Митинги против выборов в России проходят по заранее прописанному сценарию. Нельзя заподозрить в честности тех, кто выходит на митинги. Часть этих акций проплачена враждебными России структурами из-за рубежа.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

Когда деньги из-за границы вкладывают в политическую деятельность внутри страны, это должно нас заставить задуматься. Особенно недопустимо вливание иностранных денег в избирательные процессы.