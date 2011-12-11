«Национальная музыкальная премия» и «Золотая коллекция белорусской песни» – два самых громких проекта конца 2011 года

Это совместная работа нашего телеканала и Министерства культуры. Зрители СТВ увидят шоу во время новогодних и рождественских праздников, а те, кто придут в понедельник и вторник во Дворец Республики, станут свидетелями больших музыкальных премьер здесь и сейчас.

Этого события ждали долгие годы. Ежегодная музыкальная премия нашего телеканала в этом году по решению Министерства культуры получила солидный статус «Национальная».

Владимир Карачевский, заместитель министра Министерства культуры Республики Беларусь:

Это не просто телевизионный проект, это общегосударственный проект. Потому что он имеет уже статус «Национальный», и в реализации данного проекта принимают участие и органы государственной власти, и общественные объединения, и учреждения культуры, и телеканал СТВ, который нас поддержал.

Покорять музыкальный олимп решили и мэтры шоу-бизнеса, и дебютанты. Выйти на сцену в качестве номинантов первой музыкальной премии пожелало около 600 человек. 16 номинаций! Главное условие – песня должна быть написана в это году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Группа «ProSSpekt», номинанты «Национальной музыкальной премии»:

Мы подали заявки в 11 номинаций. У нас были показатели по всем номинациям. Но за спрос не бьют в нос. Мы альбом записали, у нас был концерт.

Анна Шалютина, певица, номинант «Национальной музыкальной премии»:

Я подала себя во многие номинации. Смело посчитала себя «Открытием года», но компетентное жюри так не посчитало. Видимо, мне нужно принять это как комплемент.

Она появилась на радость всем артистам. Первая музыкальная лишила сна членов отборочной комиссии.

Задача не из простых – просмотреть и главное – выделить из длинного списка ту самую, лучшую песню. Свое решение эксперты подкрепили словом и делом на специально собранном совете.

Андрей Смоляк, художник, член отборочной комиссии «Национальной музыкальной премии»:

Я выберу того, кто мне больше нравится. Я очень честный, правдивый и правильный.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси, член отборочной комиссии «Национальной музыкальной премии»:

Все приходится брать во внимание: и прежние заслуги, и значимость артиста, и талант его, и то, какой он сейчас. Всегда хочется смотреть в будущее.

Музыкальные критики, народные артисты и композиторы спорили долго. Имена лауреатов определены.

Со списком можно ознакомиться на сайте нашего телеканала – ctv.by. Именно эти артисты выйдут на сцену Дворца Республики 13 декабря. Но имена победителей станут известны только на самой премии.

Татьяна Бондарчук, народная артистка Беларуси, член отборочной комиссии «Национальной музыкальной премии»:

В общем-то, было объективно все. Если у кого-то были разногласия, то они подкреплялись очень объективными какими-то доводами.

Выбирать народного героя «Национальной музыкальной премии» помогали телезрители. В течение недели на сайте нашего телеканала шло онлайн голосование за того, кому достанется приз зрительских симпатий.

Таким образом, определилась десятка лидеров. Пока первое место уверенно держит Алексей Хлестов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С 7 до 9 утра на нашем телеканале пройдет еще одно телефонное голосование. Самого народного артиста объявят в 11 вечера.

Алексей Хлестов, певец, номинант «Национальной музыкальной премии»:

Для меня огромный критерий, когда ты приезжаешь на концерт и песню подхватывают с первого припева. Когда зал поет – это показатель того, что песня супер популярна. Люди знают слова, поют, счастливы.

Александр Патлис, певец, номинант «Национальной музыкальной премии»:

Насколько мне известно, я сегодня заходил на сайт, нам нужно догонять «Лайтсаунд», Диму Колдуна. Но, тем не менее, все равно неплохо. Мне нравится, что люди в этом участвуют.

На церемонии прозвучат имена не только лучшего автора песни, женского и мужского вокала, но даже музыкального критика. Отдельная номинация – «За вклад в развитие белорусской эстрады».

Премия музыкальная будет подкреплена премией денежной. К примеру, самая дорогая номинация – «Лучшая песня».

«Лучший клип» – еще одна отдельная номинация. В этом году конкуренция жесткая.

Шоу начинается, и уже совсем скоро. Программа продумана до мелочей. Сюрпризы ждут прямо у входа.

Вячеслав Панин, режиссер «Национальной музыкальной премии»:

Традиционная красная дорожка – мы отказались от нее. Вместо нее мы выбрали музыкальную дорожку. Зрители, попадая во Дворец, движутся по фортепианной клавиатуре.

Уже 12 декабря двери Дворца Республики распахнутся для еще одного не менее масштабного совместного проекта нашего телеканала и Министерства культуры.

Впервые в истории Беларуси здесь прозвучат золотые хиты всех времен. Когда-то под них танцевали наши родители, а теперь напевают дети. Лучшие белорусские произведения собирали в драгоценную коллекцию все желающие.

Экспертный совет в тандеме с Интернет-пользователями отобрали 30 хитов более чем из 100 песен. Шлягеры на белорусском языке прозвучат на гала-концерте 12 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Алеся», «Бывайце здаровы», «Касіў Ясь канюшыну», «Полька беларуская» – и еще 26 песен, без которых не проходит ни один праздник. Эти произведения уже давно стали родными и их по праву можно назвать классикой. Новый проект «Золотая коллекция белорусской песни» делает первые шаги, но уже понятно, что пойдет далеко вперед.

Владимир Карачевский, заместитель министра Министерства культуры Республики Беларусь:

У проекта есть интересное будущее. Потому что после представления проекта широкой публике на концерте во Дворце Республики мы планируем в будущем провести гастрольный тур и выпустить диски, выступить на зарубежных сценах. Мы хотим представить нашу белорусскую культуру через этот элитный проект.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Далейшы крок – гэта каб гэты праект жыў і далей. У наступным годзе каб стварылі спіс таксама беларускіх песен. Толькі не на беларускай мове, а на рускай. Карацей кажучы, гэты праект павінен жыць.

Концерт с драгоценными хитами покажут в эфире нашего телеканала 7 января. А музыкальную премию можно будет увидеть раньше, на телеканале СТВ, 25 декабря.