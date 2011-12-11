Один день из жизни семьи инвалидов-колясочников. Что страшнее: стереотипы и безразличие или высокие ступени?

Каждый день мы десятки раз поднимаемся и спускаемся по лестницам, ездим на общественном и личном транспорте, ходим в театры, кино. И ни одному из этих действий не придаем особого значения. Но есть те, для кого даже поездка на лифте – отдельный эпизод, отдельное событие дня. Именно из таких эпизодов и складываются сутки людей с ограниченными возможностями.

Утро Вероники Махортовой, чемпионки мира по танцам на колясках, начинается стандартно. Ванные процедуры, макияж, завтрак. Чаще всего – чай и любимая «овсянка».

Вероника Махортова:

Я стараюсь вставать заранее. Встаю за два часа до какого-либо выезда.

24-летняя Вероника в инвалидном кресле 10 лет, семь из которых – в танце. Благодаря Белорусскому фонду помощи спортсменам-инвалидам нашла не только себя, но и мужа. Тоже колясочника. Танцора-баскетболиста.

В этой комнате их многочисленные медали, кубки, дипломы.

Вероника Махортова:

Вот это самая значимая медаль. В 2010 году в Германии мы стали с партнером чемпионами мира.

И Вероника, и Саша дома практически не бывают. Вот и этим утром решили выйти на прогулку. Преодолеть восемь этажей вниз, конечно, можно только на лифте. В подъезде их как раз два. Однако исправны не всегда.

Вероника Махортова:

Был такой случай, что Саше на работу надо было ехать, а лифт не работал.

Когда-то им приходилось ждать, пока кто-то из соседей или родных поможет спуститься и подняться по лестнице в подъезд. Теперь для Вероники и Саши это не проблема. Городские власти препятствия ликвидировали – по просьбе пары построили пандус, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Махортова:

Приехал, вышел из машины, поднялся – и уже дома. Очень благодарна, что нам помогли.

И все же путь до ближайшего магазина оказывается не так-то прост.

Вероника Махортова:

У Саши руки крепкие, он через яму может проехать, подняться, а я еду вдоль магазина, возле стеночки.

Поэтому этот барьер сегодня Вероника преодолевает вместе с нами.

Общественным транспортом семья Махортовых пользуется редко. Когда машина на ремонте. Ожидание автобуса на остановке для Вероники и Саши – как лотерея.

Александр Махортов:

Можешь сам заехать, если бортик невысокий, автобус низкопольный. Некоторые водители стараются поближе подъехать.

Впрочем, первый подъехавший к остановке автобус оказался необорудованным для обслуживания колясочников.

Пока мы думали, преодолевать препятствие или нет, водитель автобуса уезжать не торопился. Вышел из кабины и предложил помощь.

Автобусная поездка пришлась не на час-пик. Поэтому хоть места для инвалидов здесь предусмотрено и не было, свободного пространства вполне хватило. А вот на первом же пешеходном переходе нас поджидали очередные трудности.

Вероника Махортова:

Бортик очень высокий и с него можно легко упасть. Приходится иногда просить помощи и у девушек.

Зайти же в ближайший продуктовый магазин без посторонней помощи оказалось почти невозможно. Когда-то тут был удобный пандус, но на его месте построили лестницу к банкомату.

А новый пандус сделали с просто нереальным углом подъема. Опять же – справятся с ним разве что мужские руки.

Вероника Махортова:

А я к нему подъеду, но дальше не смогу.

Поэтому Вероника и Саша решили этот магазин проигнорировать, пересесть в машину и отправиться в любимый гипермаркет. Из кресла на водительское сиденье – по привычной схеме.

Вероника Махортова:

Если еду одна, свою коляску складываю самостоятельно.

Благодаря мужу «газ» и «тормоз» всегда под рукой.

Для Саши ручное управление – это давно не просто хобби, а бизнес.

Александр Махортов:

Лучше сделаю я это ручное управление. Я ж знаю, как его сделать, как удобно.

Другое дело – припарковаться. Несмотря на то, что практически на каждой крупной стоянке для водителей-инвалидов предусмотрены специальные места, они чаще всего заняты. И не теми, для кого предназначены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теперь – в гипермаркет. И сразу возникает вопрос...

Вероника Махортова:

Стоят корзинки. Как мне достать?

Желающие помочь нашлись быстро. Подбежала даже охрана. После чего Саша и Вероника «разделили обязанности» по отделам.

По ходу покупок семья Махортовых определилась и с блюдом на ужин.

И все же на помощь других покупателей Вероника соглашалась не так уж и часто.

Вероника Махортова:

Хотел помочь, но я всегда все сама. Даже если не могу, все равно лезу.

Так и с очередью в кассу. Отстоять свой черед для Вероники – дело принципа.

Поход по магазинам завершен, настало время подумать о культурной программе. Этим вечером Саша и Вероника заглянули в обновленный Большой театр. Вместе с племянницей.

Оказывается, для колясочников здесь отдельный вход.

Билеты для таких посетителей фиксируются, поэтому администраторы всегда встречают их у специального лифта. Чтобы проводить в гардероб и в холл.

Александр и Вероника Махортовы:

Никаких препятствий нет.

А я вообще еще в Минске такого не видела. В восторге от этого лифта. Я видела такое только за границей.

Перед спектаклем Вероника и Саша, конечно же, осмотрелись. О Большом много слышали. Но своими глазами увидели впервые. Не забыли сделать и фотографии на память. И только потом – на свои места в зрительном зале.

На балете «Сотворение мира» в Большом всегда аншлаги. Особенно в пятницу. А для семьи Махортовых этот поход в театр стал не просто завершением рабочей недели, а настоящим безбарьерным отдыхом.

Вероника Махортова:

Я под впечатлением.