Расследование СТВ: соотносимы ли в Беларуси понятия цены и качества обуви и кто же кого в стране «обувает»

Если подсчитать, в обувной мастерской в центре города на ремонте сейчас стоят более 150 пар обуви. Из них около 20 – белорусского производства. Причем хозяйки чаще всего просят заменить в обуви лишь набойки. Но к вопросу качества мы вернемся чуть попозже. А пока попытаемся разобраться, кто же в Беларуси все-таки кого «обувает».

Чтобы разобраться в этом вопросе, достаточно статистики. За прошлый год в Беларусь завезли почти 5 миллионов пар кожаной обуви. 80% – из Китая. И это только официальные цифры. Чтобы обезопасить ноги белорусов от некачественного товара из Поднебесной, «Беллегпром» инициирует повышение пошлин на импортный товар. Сейчас этот вопрос обсуждают производители стран таможенной тройки. Ведь спасение отрасли от китайской торговой экспансии даст возможность успешнее конкурировать предприятиям Беларуси, России и Казахстана.

Николай Мартынов, генеральный директор предприятия по производству обуви:

Когда были беспошлинные и неучтенные ввозы этой обуви, конечно, это давало возможность тем, кто ввозил, иметь для себя выше добавленную стоимость, чем производитель. Поэтому они были всегда в выигрышном положении.

Виталий Крюк, начальник отдела сбыта предприятия по производству обуви:

В любом случае, введение импортных пошлин на какой-то товар, если он производится в стране, положительно должно сказаться на состоянии местных производителей. Это общеизвестный экономический факт. Мы готовы выпускать еще больше качественной и красивой обуви для белорусских потребителей.

Крупнейший в Беларуси вещевой рынок. На витринах – и «Гуччи», и «Прада». Правда, в китайском исполнении. Сапоги словно только с подиума – один к одному «от кутюр». Такое бюджетное изобилие, конечно, привлекает покупателей. Поэтому соотношение цены и качества отходит на второй план.

Покупатель:

Нравится больше не качество, а модели. Иногда и в белорусских магазинах покупаем.

Конечно, хочется стильную обувь приобретать.

О том, что стильное еще не значит качественное, не спорят и сами продавцы. И хотя китайская обувь вроде как фабричная, проблемы с ней возникают нередко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Продавцы:

В основном фабричный Китай. Бывают возвраты. Чаще всего каблуки страдают, шпильки. Это основная проблема.

Обувь наша хозяйка возит из Китая. Ломается. Всякое бывает: какие-то детальки отклеиваются, швы себя ведут нехорошо.

Но есть и другая сторона медали. Цены на зимнюю обувь на отечественных прилавках и у частников почти одинаковые – в пределах полутора миллионов. И если с заморской продукцией все понятно (в стоимость входит и транспортировка, и растаможка), то почему «сделанное в Беларуси» по цене не уступает импортному? На витебском заводе поясняют: качество стоит денег.

Виталий Крюк, начальник отдела сбыта предприятия по производству обуви:

Себестоимость нашей обуви включает в себя в основном затраты на покупку высококачественных материалов и комплектующих. В первую очередь, это натуральная кожа от европейских поставщиков и натуральный мех самых высоких стандартов.

Если к соотношению «цена – качество» от белорусских производителей вопросов не возникает, то «экстерьер» отечественных моделей критике подвергается нередко. Дизайнер Татьяна в поисках вдохновения не раз посещала европейские модные столицы. Теперь усердно разрушает стереотипы о белорусской обуви.

Татьяна Меньших, ведущий художник-модельер предприятия по производству обуви:

Сейчас тренд – «жокейские сапоги». И, как показала практика, они нравятся нашим покупателям.

Мы стремимся к тому, чтобы омолаживать категорию. Но это не в 1 день. К нам идут за комфортной добротной обувью. Но мы каждый сезон немного добавляем и молодежные модели.

Людмила как раз из тех, кто стал жертвой в погоне за дешевой и низкокачественной модой. Китайские сапоги, в которых девушка пришла в магазин, не прослужили и сезона. Уйти планирует уже в новых. Белорусских.

Людмила, покупатель:

Мягкая кожа, хорошие колодки. Они подбирают очень хорошо. Модель и цена доступные. Думаю, это китайские. Я проносила их очень мало. Они внешне выглядят хорошо: верх – ничего, низ – все.

Покупатели:

Китайская, мы все с вами знаем, – это одноразовая обувь. А здесь качество. И долго носится. Можно даже по наследству оставлять.

Во-первых, я белорус. Она кожаная и мне нравится.

Я в прошлом году купила китайскую обувь. Больше я ее никогда не куплю.

Впрочем, какую обувь носить – личное дело каждого покупателя. Но жирную точку в этом вопросе поставит Наталья Петровна. Обувных дел мастер вот уже 30 лет латает пробелы иностранных производителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Лукашина, мастер по ремонту обуви:

Всю эту завозную обувь, особенно рыночную, не хватает и на сезон. Иногда приходят заказчики, говорят, что проносили 20-30 дней.

Наша фабричная более добротная обувь. Даже посмотреть: вот эта пара, старенькая, изношенная. Набоечки новые поставили. Это наша, белорусская.

Опытный мастер не устает повторять: качество и производитель – главное, на что следует обращать внимание при покупке. Тогда любимые сапоги прослужат долго.