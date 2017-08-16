10 белорусская экспедиция в Антарктиду начнется в конце октября

Новости Беларуси. Десятая белорусская экспедиция в Антарктиду: на самый холодный континент наши полярники отправятся уже в конце октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоро определится и состав команды – в нее войдут 7 человек.

Во время экспедиции продолжится строительство Белорусской антарктической станции. Второй модуль будет дополнен несколькими новыми секциями. Кроме того, белорусские ученые продолжат работу по исследованиям микроорганизмов и пород. Вернутся полярники через полгода – юбилейная поездка к Южному полюсу станет самой длительной.