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10 белорусская экспедиция в Антарктиду начнется в конце октября

16 августа 2017 07:46
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Новости Беларуси. Десятая белорусская экспедиция в Антарктиду: на самый холодный континент наши полярники отправятся уже в конце октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоро определится и состав команды – в нее войдут 7 человек.

Во время экспедиции продолжится строительство Белорусской антарктической станции. Второй модуль будет дополнен несколькими новыми секциями. Кроме того, белорусские ученые продолжат работу по исследованиям микроорганизмов и пород. Вернутся полярники через полгода – юбилейная поездка к Южному полюсу станет самой длительной.

10 белорусская экспедиция в Антарктиду начнется в конце октября-1

# общество # Фотофакт # Антарктида

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