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Диалог государства и фермеров: общие интересы и новая схема партнерства

17 февраля 2016 17:20
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Новости Беларуси. Фермерские хозяйства сегодня неразрывно связаны с понятием национальной продовольственной безопасности. В стабфонды нашей страны они вносят свою и весьма весомую лепту. Бизнесмены аграрного профиля – пример того, как можно поднимать деньги буквально из земли. Причем собственными руками. Накануне предстоящей посевной кампании в поле встретились те, кто сеет и кто покупает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермерское хозяйство семьи Устымчук одно из крупнейших в Ивановском районе. На более чем 300 га выращивают картофель, свёклу, морковь, лук. Есть свой сад. Собирают здесь даже голубику. Работы невпроворот. Но, как оказалось, основная проблема не вырастить, а продать. Вот, например, в прошлом году, чтобы реализовать товар, пришлось покрутиться. Большая часть урожая разошлась по торговым сетям, что-то удалось отгрузить  в Россию. Фермер признается: выгоднее и спокойнее было бы реализовать продукцию отечественной потребкооперации. Но берут у них пока только небольшие партии.

Александр Устымчук, фермер:
Здесь даже не идет речь о том, что хотя бы даже планировать. Осуществляют они заготовку – приехали. У нас в хозяйстве есть картошка. Мы хотим продать по такой же цене, чтобы заключили договор, отписали по накладной, завезли, отдали и получили оплату.

Такая же позиция и у Владимира Новицкого. Фермерскому делу отдал половину жизни. Бюджет на посадку нового урожая давно бы распланировал. Но не может просчитать все затраты и риски.

Владимир Новицкий, фермер:
Должны быть составлены долгосрочные договора, прописаны определенные объемы, под которые мы должны быть сориентированы уже сейчас.

Несмотря на нюансы, очевидно: у сотрудничества фермеров и Белкоопсоюза есть перспективы. 

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:
Во-первых, мы должны рассказать, какие условия будут, посмотреть ассортимент. Мы должны фермеру сказать: «Если ты произведешь продукцию и есть объемы, есть ассортимент, есть цена, то мы гарантированно у тебя ее купим, а потом уже переработаем или продадим».

Потребкооперация готова к диалогу, и заинтересована, чтобы в магазинах всегда был качественный товар. Именно такой и научились выращивать фермеры. Излишки же продукции государство может пустить на экспорт и неплохо на этом заработать. Сами же фермеры получают гарантированный рынок сбыта. Осталось только упорядочить схему сотрудничества.  Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

# Фермеры в Беларуси # общество # Владимир Новицкий # Валерий Иванов

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