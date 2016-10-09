Диагностика слуха – на третьи сутки жизни: новые технологии в роддомах Беларуси для здоровья детей

Новости Беларуси. В белорусских роддомах успешно внедрен и работает аппаратный скриннинг новорожденных. Диагностику слуха только появившимся на свет белорусам проводят уже на третьи-пятые сутки. Так на раннем этапе удается распознать патологию у детей.

Трехлетняя Ева, услышав мамино «привет», радостно улыбается. Но могло быть иначе. Сразу после рождения специалисты провели обследование. Аудиологический скрининг обнаружил у малышки серьезные проблемы со слухом, а точнее его полное отсутствие. Сейчас родители вспоминают: то, что недуг заметили так рано, и помогло Еве справиться с бедой. Операцию сделали в Минске совершенно бесплатно. Сегодня небольшой имплантат помогает малышке общаться со сверстниками на-равных.

Инга Ивашнева, мама Евы:

Сейчас она слышит очень хорошо, мы уже начинаем говорить, идем практически по возрасту остальных деток в саду.

В стенах этого родильного дома ежемесячно на свет появляется порядка полутысячи малышей. И все они в обязательном порядке проходят процедуру сплошного аудиологического скриннинга.

Патологию же выявляют лишь у одного процента – не так уж и много, но для родителей эта информация на вес золота. Чаще всего нарушение слуха требуют мгновенного вмешательства.

Любовь Литвинюк, заведующий отделением новорожденных Брестского областного родильного дома:

У ребенка и слух, и орган развиваются постепенно. А когда ребенок уже полностью созревший, ему 7-10 лет, и наконец-то поняли, что он не слышит, и поэтому, не получая информацию, плохо развивается, тогда уже не помогают эти импланты. Они не дают должного эффекта. Имплантация должна проводится в раннем сроке – до трех лет.

О том, как тяжело бороться с подобными отклонениями у ребенка на поздней стадии, эта молодая мама знает не понаслышке – до декрета сама работала в саду для детей с особенностями развития, правда, с тяжелыми нарушениями речи. Ее малышу всего три дня, а значит пришло время для важного медицинского теста.

Любовь Стенина, молодая мама:

Зачастую бывает так, что ребенок просто не слышит, не получает информацию, не усваивает ее, а ему приписываются проблемы с интеллектом. В том числе, наверное, из-за неправильной диагностики.

С начала 2016 года в Брестском областном роддоме так называемый отоакустический тест не прошли 46 новорожденных. Еще часть – в группе риска. За всеми малышами наблюдают специалисты, которые обязательно помогут этим малышам услышать окружающий мир во всех его красках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.