«Девочка с рождения слепая и мы делали мебель без углов». Как проект «Добрая переделка» помогает особенным детям

В Минске стартовал второй этап «Доброй переделки» – это проект помощи семьям, где родители-инвалиды воспитывают ребёнка с ограниченными возможностями. Кто помогает за «спасибо»? Какую роль играет ремонт в сохранении семейных ценностей? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – дизайнер-декоратор, куратор проекта – Наталья Леонова и директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Екатерина Мальцева. Каким семьям вы помогаете? Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Все эти семьи состоят на учёте в Минске и мы смотрим на наиболее нуждающихся. Понятное дело, если оба родителя работают и могут каким-то образом содержать и позволить себе, то мы это не рассматриваем. Мы рассматриваем тех, где наиболее острые случаи, там, где родитель, допустим, остался один. Есть такая ситуация, где мать была инвалид I группы, она умерла и воспитанием девочки с лейкозом занимаются отец и бабушка. Вот эту семью мы будем рассматривать, в первую очередь. Либо другие сложные ситуации, там, где семья может оказаться неполной, либо, вообще, в критическом положении материальном, наиболее уязвимые.

Кто занимается ремонтными работами непосредственно? Наталья Леонова, дизайнер-декоратор, куратор проекта:

Это для нас самый сложный вопрос. Делается это руками наших партнёров. Мы активно ищем партнёров, которые бы с нами хотели бы поучаствовать в этом проекте. Всё на добром слове, что называется, и партнёры по отделочным работам и по материалам, которые они нам предоставляют, и мебель, и элементы декора для комнаты. Это всё только с партнёрами.

Люди активно вовлекаются в процесс или вы им предлагаете – и на этом всё? Могут ли они свои какие-то предложения вносить? Наталья Леонова:

Нет, конечно, мы обсуждаем с ними изначально, что необходимо. Учитывая, что мы делаем комнаты для особенных детей. Конечно, в первую очередь, мы учитываем то, что необходимо для этого ребёнка. Мы разговариваем с мамой, с ребёнком, потому что комната должна быть функциональной и удобной, должна быть простой в обслуживании. Исходя из того, какой ребёнок, с какой особенностью, мы изучаем то, что ему необходимо. Например, у нас сейчас была девочка Аня, которая с рождения слепая, понятное дело, что мы делали мебель без углов. Мы акцентировали внимание на том, чтобы было много тактильных приятных поверхностей для неё. Мы показывали Ане различные поверхности, она выбирала, что ей приятно. Много разных фактур в комнате появилось и, конечно же, главное – это безопасность.