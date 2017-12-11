«Девочка просто так подарила бабушке у перехода перчатки». «Чемодан добра» – проект для тех, кто хочет дарить радость

Роман Новосельский, организатор проекта «Чемодан добра»: С Сергеем Кравец мы делали с детьми самолётики в детском туре, после этого отправляли в детский дом. Одна девочка подарила бабушке возле перехода просто перчатки. Это было очень по-доброму, тепло. Садили дерево «Добра и дружбы», делали и организовывали благотворительные забеги.

Если вы увидите в городе человека с таким ярко-желтым саквояжем, знайте: он несет радость людям. Роман примерно год назад озадачился вопросом, как сделать мир немного лучше. И придумал проект «Чемодан добра», принять участие в котором может любой желающий. Главное условие – сделать для кого-то что-то хорошее. Сегодня в этом желтом кейсе – десятки добрых дел.

Чтобы о добрых делах энтузиастов узнало как можно больше людей, Роман снимает трогательные видеоролики, которые выкладывает в сеть. Они вызывают большой интерес у пользователей и собирают заслуженные лайки.

Роман Новосельский:

Этот проект для меня это, наверное, уже часть меня, потому что это меня подпитывает на что-то доброе. То, что нас окружает, то мы есть.

На этот раз добрую эстафету подхватили участники группы «Litesound» Дмитрий и Владимир Карякины.

Владимир Карякин, участник группы «Litesound»:

Добрые дела, они и на то добрые дела, чтобы делать их просто так.

Дмитрий Карякин, участник группы «Litesound»:

Да. По-настоящему доброго человека всегда есть такое состояние, когда он прямо вот горит сделать доброе дело, поэтому мы незамедлительно приняли участие в проекте.

Но прежде чем приступить к добрым поступкам, следует соблюсти одну интересную традицию. Каждый участник оставляет своему последователю маленький подарок.