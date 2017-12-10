Можно ли скрыть автомобильный номер, заклеив его нанопленкой? Расследование СТВ

Новости Беларуси. «Надежная защита от штрафов». Такие заголовки чаще всего можно найти в объявлениях, где по схожей цене предлагается купить так называемую нанопленку для автомобильных номеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Производитель уверяет, что для фотофиксаторов ГАИ ваш автомобиль станет практически неуловимым. Ведь на снимке номер машины превращается в белое пятно. Так ли это в действительности, кто в этом случае нарушает закон: продавец или покупатель, и какое может быть наказание?

Соблазны в интернете: «Наклей – и «письма счастья» не найдут адресата». Секрет якобы этого чудо-средства – в стеклянной многогранной призме, которая отвечает за преломление света. А как итог – под прицелом фотокамеры срабатывает бликовый рикошет, и номера становятся просто белым пятном. Волна предложений так называемой нанопленки на номера авто всколыхнула сети. Многообещающие предложения с гарантией. Ищем поставщика. Большинство отсылают на российские интернет-ресурсы. В отзывах уточняем – на белорусские номера русский «продукт обмана» не подходит. И вот на наш опытный крючок цепляем белорусского продавца. Делаем контрольную закупку. Наклейки обещают подготовить за сутки. А тем временем, вооружившись скрытой камерой, анализируем столичные авторынки. Реальные, а не виртуальные продавцы о таком товаре с фликер-эффектом, ответно ослепляющем камеры фотофиксации, и не слышали. Видать, официалы с «серым» товаром не рискуют. Спустя сутки наш заказ готов. Назначаем встречу. Оператор – в засаде. 4 цифры обходятся нам чуть больше чем в 100 рублей. Продавец популярно рассказывает, как пользоваться пленкой, дает 100%-ную гарантию и обещает: при аккуратном использовании «обманка» прослужит 2 года.

Продавец нанонаклеек:

Клеите на номер, предварительно обезжиренный. Это легально, не противоречит закону. Но если вас ГАИ остановит и будет проверять, это уже нелегально.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Машина готова, номера наклеены. Сейчас проведем свой маленький эксперимент. Фотографируем с помощью телефона – в принципе, номера не видны.

Вживаясь в амплуа уклонистов, идем с повинной в ГАИ, чтобы провести автотест. В центре фиксации правонарушений разрабатываем «маршрут нарушителя», чтобы проверить: сработает ли пленка и почувствуют ли подлог камеры всех типов в разное время суток.

В штабе эксперимента детально прорабатываем скоростные маневры и, что называется, выезжаем на дело в город, скрывающийся во мраке. Одна из камер «Полискан» расположена на Партизанском проспекте. Это система с особой технологией цифрового измерения скорости на основе лазера. Она позволяет измерять и фиксировать сразу несколько транспортных средств в разных полосах движения, работает в высоком разрешение. Ради эксперимента, чтобы набрать разгон на загруженной улице, и спидометр начал уходить в запредельные законом цифры, ставим на стоп вечерний трафик. Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:

Мы двигаемся с превышением скорости в тестовом режиме. Приближаемся к месту установки датчика контроля скорости. С превышением в 20 км/час мы словили «лучик счастья». Фото уже пошло в обработку. А это камеры на МКАД. Да простят нам 2 минуты задержки движения… Снайперским выстрелом из камеры летит птичка – мы поражены в спину, нарушив и здесь скоростной режим. По тем же точкам проезжаем и в дневное время. Вдруг в светлое время электронный глаз узрит подлог? Промчались мима той же триноги на Партизанском, спровоцировали на вспышку и камеру на МКАД.

Продолжаем тестировать наши нанономера и на других типах камер. Здесь занял позицию многофункциональный российский радарный комплекс «Кордон». Он автоматически распознает превышение скорости и отправляет данные по каналам связи. Причем строгий глаз может одновременно контролировать цели сразу на 4 полосах движения.

«MultaRadar» под кодовым народным названием «Робот». Немецкая разработка, одна из самых популярных на наших дорогах. 11-мегапиксельная камера с видеосъемкой в дополнение к фотофиксации. Пролетаем мимо. А теперь мы направляемся на главпочтамт белорусской Госавтоинспекции. Именно сюда приходят фотографии нарушителей, которые потом прикрепляют к знаменитым «письмам счастья». Вот сейчас и посмотрим, распознали ли наши широкие улыбки!

Александр Хилькевич:

Это подразделение, куда поступает все данные с Беларуси, зафиксированные на датчиках контроля скорости. Операторы ПВМ проверяют качество зафиксированной информации. Техника техникой, но острый глаз оператора узрит подлог. В помощь и компьютерный инструментал – изображение можно рассмотреть под разными фильтрами. И здесь уже сомнения прочь! Но коль подозрительный номер никак не читается, данные идут в спецархив правоохранителей для дальнейшего разбирательства. Кстати, здесь отмечают: скоростных нарушений больше летом. Но ближе к делу. На столе разложены наши фотоснимки. На каждом, откровенно говоря, разная степень читаемости. В общем, смотрите сами. Александр Хилькевич:

Цифры хорошо просматриваются, и оператор вполне имеет возможность их идентифицировать. На отельных фотографиях наша пленка, можно сказать, практически работает. Но колдовство мастеров и цифры выходят из тени. Едва читаются, но все же контур угадывается.