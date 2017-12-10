Можно ли скрыть автомобильный номер, заклеив его нанопленкой? Расследование СТВ
Новости Беларуси. «Надежная защита от штрафов». Такие заголовки чаще всего можно найти в объявлениях, где по схожей цене предлагается купить так называемую нанопленку для автомобильных номеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Производитель уверяет, что для фотофиксаторов ГАИ ваш автомобиль станет практически неуловимым. Ведь на снимке номер машины превращается в белое пятно. Так ли это в действительности, кто в этом случае нарушает закон: продавец или покупатель, и какое может быть наказание?
Соблазны в интернете: «Наклей – и «письма счастья» не найдут адресата». Секрет якобы этого чудо-средства – в стеклянной многогранной призме, которая отвечает за преломление света. А как итог – под прицелом фотокамеры срабатывает бликовый рикошет, и номера становятся просто белым пятном.
Волна предложений так называемой нанопленки на номера авто всколыхнула сети. Многообещающие предложения с гарантией. Ищем поставщика. Большинство отсылают на российские интернет-ресурсы. В отзывах уточняем – на белорусские номера русский «продукт обмана» не подходит. И вот на наш опытный крючок цепляем белорусского продавца.
Делаем контрольную закупку. Наклейки обещают подготовить за сутки. А тем временем, вооружившись скрытой камерой, анализируем столичные авторынки. Реальные, а не виртуальные продавцы о таком товаре с фликер-эффектом, ответно ослепляющем камеры фотофиксации, и не слышали. Видать, официалы с «серым» товаром не рискуют.
Спустя сутки наш заказ готов. Назначаем встречу. Оператор – в засаде. 4 цифры обходятся нам чуть больше чем в 100 рублей.
Продавец популярно рассказывает, как пользоваться пленкой, дает 100%-ную гарантию и обещает: при аккуратном использовании «обманка» прослужит 2 года.
Продавец нанонаклеек:
Клеите на номер, предварительно обезжиренный. Это легально, не противоречит закону. Но если вас ГАИ остановит и будет проверять, это уже нелегально.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Машина готова, номера наклеены. Сейчас проведем свой маленький эксперимент. Фотографируем с помощью телефона – в принципе, номера не видны.
Вживаясь в амплуа уклонистов, идем с повинной в ГАИ, чтобы провести автотест. В центре фиксации правонарушений разрабатываем «маршрут нарушителя», чтобы проверить: сработает ли пленка и почувствуют ли подлог камеры всех типов в разное время суток.
В штабе эксперимента детально прорабатываем скоростные маневры и, что называется, выезжаем на дело в город, скрывающийся во мраке.
Одна из камер «Полискан» расположена на Партизанском проспекте. Это система с особой технологией цифрового измерения скорости на основе лазера. Она позволяет измерять и фиксировать сразу несколько транспортных средств в разных полосах движения, работает в высоком разрешение.
Ради эксперимента, чтобы набрать разгон на загруженной улице, и спидометр начал уходить в запредельные законом цифры, ставим на стоп вечерний трафик.
Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
Мы двигаемся с превышением скорости в тестовом режиме. Приближаемся к месту установки датчика контроля скорости.
С превышением в 20 км/час мы словили «лучик счастья». Фото уже пошло в обработку.
А это камеры на МКАД.
Да простят нам 2 минуты задержки движения… Снайперским выстрелом из камеры летит птичка – мы поражены в спину, нарушив и здесь скоростной режим.
По тем же точкам проезжаем и в дневное время. Вдруг в светлое время электронный глаз узрит подлог?
Промчались мима той же триноги на Партизанском, спровоцировали на вспышку и камеру на МКАД.
Продолжаем тестировать наши нанономера и на других типах камер. Здесь занял позицию многофункциональный российский радарный комплекс «Кордон». Он автоматически распознает превышение скорости и отправляет данные по каналам связи. Причем строгий глаз может одновременно контролировать цели сразу на 4 полосах движения.
«MultaRadar» под кодовым народным названием «Робот». Немецкая разработка, одна из самых популярных на наших дорогах. 11-мегапиксельная камера с видеосъемкой в дополнение к фотофиксации. Пролетаем мимо.
А теперь мы направляемся на главпочтамт белорусской Госавтоинспекции. Именно сюда приходят фотографии нарушителей, которые потом прикрепляют к знаменитым «письмам счастья». Вот сейчас и посмотрим, распознали ли наши широкие улыбки!
Александр Хилькевич:
Это подразделение, куда поступает все данные с Беларуси, зафиксированные на датчиках контроля скорости. Операторы ПВМ проверяют качество зафиксированной информации.
Техника техникой, но острый глаз оператора узрит подлог. В помощь и компьютерный инструментал – изображение можно рассмотреть под разными фильтрами. И здесь уже сомнения прочь! Но коль подозрительный номер никак не читается, данные идут в спецархив правоохранителей для дальнейшего разбирательства. Кстати, здесь отмечают: скоростных нарушений больше летом. Но ближе к делу. На столе разложены наши фотоснимки. На каждом, откровенно говоря, разная степень читаемости. В общем, смотрите сами.
Александр Хилькевич:
Цифры хорошо просматриваются, и оператор вполне имеет возможность их идентифицировать.
На отельных фотографиях наша пленка, можно сказать, практически работает. Но колдовство мастеров и цифры выходят из тени. Едва читаются, но все же контур угадывается.
Александр Хилькевич:
Все камеры обеспечивают практически 100%-ное качество измерения скорости. При этом пленка, которую наклеивают на регистрационные знаки, недостаточно эффективна.
Здесь впору собирать целую коллекцию автоухищрений. В архиве – и фото, где нарушитель скрывает номерной знак простым пакетом, и заклеивают цифру кленовым листом, в ход идет и самая обычная грязь.
Александр Хилькевич:
В середину цифры вкручивается болт. И если это цифра 0, то автоматика ее читает, как 8-ку. На что и надеется владелец данного транспортного средства. Но, опять же, изображение детально изучает оператор.
Отговорки у таких водителей совершенно нелепые, мол, случайность, да и только! А тем временем, в белорусском ПДД четко прописано: «Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее».
Александр Бруй, старший инспектор управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Любые изменения, которые самовольно наносятся на регистрационный знак транспортного средства – пленка или его специально положили в багажник – это всё влечет административную ответственность, за которую предусматривается штраф в размере до 20 базовых велечин.
Нанопленки – продукт в белорусском автомире новый. Но, как выяснилось, бесполезный. Да и цена знаков-шифровщиков не окупится, коль все-таки оштрафуют.
Анастасия Дехтяр:
Если нарушил скорость в любом случае, наклеил ты пленку или нет, «письма счастья» все равно найдут своего адресата.