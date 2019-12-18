«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы

Новости Беларуси. +6 за окном в середине декабря. Что это: аномалия или норма? Кто такая Грета Тунберг? Ребёнок, который призывает мир обратить внимание на глобальные проблемы или же хорошо продуманный пиар-проект?

И надо ли повышать экокультуру белорусам? Ответы на эти вопросы ищут участники очередной дискуссии за круглым столом проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема встречи: «Экология: мода или потребность?»

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Сегодня мы видим, как практически мир сходит с ума от протестной активности. То есть девочка 16-летняя поднимает до 500 тысяч людей на экологические марши. В экономике происходит полное переориентирование, так называемая экологизация, для того, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. И в принципе, мы можем, действительно, говорить о том, что экология становится продуктом современной массовой культуры.

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

Самый сильный инстинкт у человека – инстинкт самосохранения. Впервые за всю историю существования земной цивилизации вся земная цивилизация через ООН, через Европарламент включает инстинкт самосохранения земной цивилизации.

«Экспертная среда» – совместный проект информационного агентства БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Раз в неделю эксперты собираются, чтобы поднять актуальные проблемы из жизни страны.