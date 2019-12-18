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«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы

18 декабря 2019 07:33
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Новости Беларуси. +6 за окном в середине декабря. Что это: аномалия или норма? Кто такая Грета Тунберг? Ребёнок, который призывает мир обратить внимание на глобальные проблемы или же хорошо продуманный пиар-проект?

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы -1

И надо ли повышать экокультуру белорусам? Ответы на эти вопросы ищут участники очередной дискуссии за круглым столом проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема встречи: «Экология: мода или потребность?»

«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы -4

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сегодня мы видим, как практически мир сходит с ума от протестной активности. То есть девочка 16-летняя поднимает до 500 тысяч людей на экологические марши. В экономике происходит полное переориентирование, так называемая экологизация, для того, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. И в принципе, мы можем, действительно, говорить о том, что экология становится продуктом современной массовой культуры.

«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы -7

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:
Самый сильный инстинкт у человека инстинкт самосохранения. Впервые за всю историю существования земной цивилизации вся земная цивилизация через ООН, через Европарламент включает инстинкт самосохранения земной цивилизации.

«Экспертная среда» – совместный проект информационного агентства БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Раз в неделю эксперты собираются, чтобы поднять актуальные проблемы из жизни страны.

# Экология # общество # Владимир Нистюк # Екатерина Речиц # Фотофакт

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