Детскую и взрослую поликлиники построят в Октябрьском районе Минска к 2025 году

В Октябрьском районе возводят две поликлиники – детскую и взрослую. Строительство планируют завершить в 2025 году. Объекты разместились в многофункциональном комплексе на территории бывшего аэропорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Детская поликлиника расположена на пересечении улиц Кижеватова и Белградской. Она рассчитана на 680 посещений в смену. Это будет 6-этажное здание с техническим уровнем. Сейчас здесь ведут работы по кладке наружных стен и перегородок. Рядом растет поликлиника для взрослых. Медучреждение рассчитано на 850 посещений в смену. На объекте выполняют работы в подвальной части здания: прокладывают инженерные сети.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Октябрьский район развивается: в настоящее время ведется жилищное строительство, параллельно с жилищным строительством ведется строительство социальных объектов. Как пример, мы можем назвать строительство детской и взрослой поликлиник. Это современные объекты, которые будут включать в себя отделение общей практики, дневного пребывания, специализированное отделение, клинико-диагностическую лабораторию.

Октябрьский район сейчас развивается, активно ведется строительство жилья. Планируется, что к 2027 году прирост населения составит порядка 70 тысяч человек. Поэтому параллельно ведут строительство объектов социальной инженерно-транспортной структуры.