Детское «Евровидение-2020» онлайн. 24 ноября пройдёт жеребьёвка участников

Новости Беларуси. 24 ноября по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой – участницы, которая представит нашу страну на детском конкурсе песни «Евровидение-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 12 стран уже записали приветствие на родном языке и готовы узнать, под каким номером они будут выступать. К слову, накануне, 23 ноября, завершились съемки клипа Арины.

На этой неделе 12-летняя артистка представит свою композицию «Пришельцы», с которой и планирует покорить зрителей в песенном конкурсе уже в это воскресенье, 29 ноября.