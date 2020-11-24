Детское «Евровидение-2020» онлайн. 24 ноября пройдёт жеребьёвка участников
Новости Беларуси. 24 ноября по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой – участницы, которая представит нашу страну на детском конкурсе песни «Евровидение-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители 12 стран уже записали приветствие на родном языке и готовы узнать, под каким номером они будут выступать. К слову, накануне, 23 ноября, завершились съемки клипа Арины.
На этой неделе 12-летняя артистка представит свою композицию «Пришельцы», с которой и планирует покорить зрителей в песенном конкурсе уже в это воскресенье, 29 ноября.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году было принято решение провести «Евровидение» в онлайн-формате – в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу.