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Детское «Евровидение-2020» онлайн. 24 ноября пройдёт жеребьёвка участников

24 ноября 2020 07:36
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Новости Беларуси. 24 ноября по результатам жеребьевки станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой – участницы, которая представит нашу страну на детском конкурсе песни «Евровидение-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детское «Евровидение-2020» онлайн. 24 ноября пройдёт жеребьёвка участников-1

Представители 12 стран уже записали приветствие на родном языке и готовы узнать, под каким номером они будут выступать. К слову, накануне, 23 ноября, завершились съемки клипа Арины.

Детское «Евровидение-2020» онлайн. 24 ноября пройдёт жеребьёвка участников-4

На этой неделе 12-летняя артистка представит свою композицию «Пришельцы», с которой и планирует покорить зрителей в песенном конкурсе уже в это воскресенье, 29 ноября.

Детское «Евровидение-2020» онлайн. 24 ноября пройдёт жеребьёвка участников-7

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году было принято решение провести «Евровидение» в онлайн-формате – в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу.

# общество # Арина Пехтерева # Фотофакт

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