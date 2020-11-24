В ближайшие годы в Грушевке появится современный детский сад на 230 мест

Новости Беларуси. В одном из столичных районов в ближайшем будущем появится современный детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воплотить идею в жизнь планируют в Грушевке.

Для этого на территории сначала необходимо снести около 10 частных домов. Жильцов отселят – в течение двух лет застройщик будет заниматься этим вопросом. Детский сад станет социальной нагрузкой для инвестора. К слову, учреждение будет рассчитано на 230 мест. Проект планируют сделать современным: в саду разместят бассейн, уютные игровые комнаты.

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:

Новый микрорайон в районе улицы Грушевская – это развивающася молодая новостройка высокоэтажная, высокоплотная застройка. Поэтому в ближайшее время там будет застроено почти 600 метров жилья к тем 400, которые уже построены, поэтому детский сад очень необходим для жителей данного микрорайона, молодых семей.