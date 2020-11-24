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В ближайшие годы в Грушевке появится современный детский сад на 230 мест

24 ноября 2020 07:21
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Новости Беларуси. В одном из столичных районов в ближайшем будущем появится современный детский сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воплотить идею в жизнь планируют в Грушевке.

В ближайшие годы в Грушевке появится современный детский сад на 230 мест-1

Для этого на территории сначала необходимо снести около 10 частных домов. Жильцов отселят – в течение двух лет застройщик будет заниматься этим вопросом. Детский сад станет социальной нагрузкой для инвестора. К слову, учреждение будет рассчитано на 230 мест. Проект планируют сделать современным: в саду разместят бассейн, уютные игровые комнаты.

В ближайшие годы в Грушевке появится современный детский сад на 230 мест-4

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
Новый микрорайон в районе улицы Грушевская – это развивающася молодая новостройка высокоэтажная, высокоплотная застройка. Поэтому в ближайшее время там будет застроено почти 600 метров жилья к тем 400, которые уже построены, поэтому детский сад очень необходим для жителей данного микрорайона, молодых семей.

В ближайшие годы в Грушевке появится современный детский сад на 230 мест-7

Всего в Грушевке планируют построить три новых современных детских сада и школу. Два учреждения образования в ближайшие годы также ждет реконструкция.

# Детские сады в Минске # общество # Владимир Танкевич # Фотофакт

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